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Ultimi colpi di mercato MotoGP: clamoroso ritorno di un manager italiano

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 06 giugno 2026 alle 8:30
Box Trackhouse MotoGP
foto Michelin Motorsport
Il mercato MotoGP è ancora molto attivo nel Gran Premio d'Ungheria, a Balaton Park. Pochi i vuoti rimasti, scatta la corsa all'ultima sella libera, con diversi piloti che resteranno inevitabilmente esclusi. Il proprietario del team Trackhouse, Justin Marks, afferma che la line-up piloti per il 2027 verrà definita nell'arco delle prossime due settimane. Ma ci sono altre novità, con il ritorno nel paddock di un manager italiano: Francesco Guidotti.

Trackhouse su Guidotti e Bastianini

A seguito della partenza di Ai Ogura verso Yamaha, Trackhouse necessita di almeno un nuovo atleta, oltre a dover scegliere un sostituto di Davide Brivio, che al termine di questa stagione MotoGP passerà alla Honda. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi venerdì per annunciare il nuovo sponsor principale, Superfile, Marks ha rivelato che le trattative stanno giungendo a conclusione. "C'è molta attività nel mercato dei piloti e, ovviamente, dobbiamo trovare dei talenti da reclutare per le squadre. Credo che entro i prossimi 10-14 giorni avremo un quadro molto chiaro sul futuro di questa squadra".
Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Enea Bastianini prenderà le redini di una delle Aprilia del team satellite, con Francesco Guidotti, ex team manager di Pramac e KTM, accostato al ruolo di team principal. Resta in sospeso il futuro di Raul Fernandez, che la scorsa stagione ha conquistato l'unica vittoria in un Gran Premio per la squadra a Phillip Island e lo scorso fine settimana ha vinto una gara Sprint al Mugello.
Francesco Guidotti ha decenni di esperienza nel paddock MotoGP. Nei suoi ultimi anni nel Motomondiale è passato da Ducati Pramac alla KTM, prima di ritirarsi alla fine del 2024. Oggi è commentatore televisivo per Sky Sport, ma la sua indole spinge per tornare ai box. E tutto lascia pensare che vestirà i colori del Trackhouse.
Francesco Guidotti

Ballottaggio Moreira-Alonso in casa HRC

Occhi puntati anche in casa HRC. Diogo Moreira è arrivato nella classe regina con un contratto pluriennale firmato direttamente con la Casa giapponese, iniziando il suo percorso con il team satellite LCR, ma con la concreta possibilità di passare al team factory nel 2027. Tutto lascia presagire che Joan Mir e Luca Marini lasceranno i loro posti a fine anno, aprendo le porte a nuovi arrivi. Nel paddock, è quasi certo che Fabio Quartararo sarà la nuova stella del team ufficiale, ma il grande interrogativo riguarda chi sarà il suo compagno di squadra. L'opzione di promuovere il debuttante David Alonso ha guadagnato terreno, anche se la decisione finale ancora non è scritta.

Nodo Vinales in KTM Tech3

Un altro capitolo aperto resta tra i ranghi della KTM, dove c'è incertezza sul futuro di Maverick Vinales. Il pilota di Roses sembrava il candidato numero uno per passare nel team ufficiale, ma l'infortunio ha compromesso tutto. Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio avrebbero già trovato un accordo con la Casa austriaca per i prossimi due anni con il team factory. L'ultima chance per Vinales di restare in MotoGP è rinnovare con la sua attuale squadra Tech3.
Tutto dipende dalle condizioni della spalla, consapevole che il tempo stringe. "Non devo convincere nessuno. Quando ero bravo con la KTM, ero il leader e poi mi sono infortunato. Ovviamente non è facile, perché non uso qualche muscolo da sette mesi. Ci vuole tempo. Ma ciò che è chiaro è che mi riprenderò al cento per cento. Questa era la grande domanda, se dopo la seconda operazione sarei riuscito a riprendermi. E sì, posso riprendermi".

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Francesco Guidotti

diLuigi Ciamburro

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