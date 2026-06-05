MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Squalifica Fernandez, team Leopard si dichiana innocente, ecco perchè: “Nessuna irregolarità"

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 05 giugno 2026 alle 22:01
fernandez-leopard-moto3
Leopard Racing ha risposto con un lungo comunicato alla squalifica del suo pilota Adrian Fernandez: la nota integrale del team Moto3.
Dopo la squalifica per sei GP di Adrian Fernandez (ve ne abbiamo parlato qui), arriva la risposta di Leopard Racing. La squadra Moto3 chiarisce la sua posizione con un lungo comunicato: prende atto della decisione, pur mostrando il suo dissenso per la decisione presa nei confronti del suo pilota, ribadendo l'assenza di illegalità nei due motori e respingendo l'apertura degli stessi o modifiche senza autorizzazione. Di seguito vi lasciamo tutto il comunicato del team.

La nota ufficiale integrale 

Leopard Racing prende atto della decisione emessa dal Collegio dei Commissari di Gara FIM MotoGP™ relativa ai motori n. 810 e n. 811 e della conseguente modifica dei risultati dei Gran Premi di Thailandia, Brasile, Spagna, Francia e Catalogna per il pilota n. 31 Adrián Fernández.
Il team non concorda con le conclusioni raggiunte e conferma di aver già avviato tutte le procedure previste dal regolamento applicabile al fine di tutelare i propri diritti e quelli del pilota, valutando, insieme ai propri consulenti legali, i prossimi passi da intraprendere.
Leopard Racing ha sempre operato nel pieno rispetto del regolamento tecnico e sportivo del Campionato del Mondo Moto3 e respinge categoricamente qualsiasi insinuazione secondo cui un motore sia stato aperto o modificato senza autorizzazione.
Si precisa inoltre che le verifiche tecniche effettuate sui quattro motori non hanno rilevato alcun componente illegale, modifica per migliorare le prestazioni, parte non conforme o elemento tecnico contrario al regolamento Moto3.
Inoltre, i motori utilizzati durante il Gran Premio d'Italia al Mugello sono stati sottoposti a approfonditi controlli tecnici e sono risultati pienamente conformi alle normative vigenti.
La presente controversia riguarda esclusivamente l'interpretazione di alcuni elementi relativi al sistema di tenuta del motore e le conclusioni tratte da tali osservazioni. Leopard Racing ritiene che rimangano irrisolte diverse questioni tecniche e procedurali significative, tra cui la metodologia utilizzata per accertare la presunta infrazione e la proporzionalità delle sanzioni inflitte. Si precisa inoltre che nessun rappresentante del team era presente durante tali ispezioni.
Il team ritiene che non siano state presentate prove chiare per stabilire se e quando si sia verificata la presunta infrazione, né alcuna indicazione di un vantaggio tecnico o sportivo ottenuto.
Leopard Racing continuerà a difendere la propria posizione attraverso tutti i canali disponibili, con determinazione e fiducia nella correttezza della propria condotta, nel pieno rispetto delle istituzioni sportive coinvolte.
Infine, desideriamo ringraziare i nostri piloti, i nostri partner, gli sponsor e i tifosi per la continua fiducia e il supporto dimostrati durante questo processo.

Leggi anche

Mugello magico: l’ascesa di Hakim Danish, nuovo fenomeno malese della Moto3Mugello magico: l’ascesa di Hakim Danish, nuovo fenomeno malese della Moto3
Brian Uriarte squalificato dal GP Catalunya: cos'è successo e la classifica Moto3 aggiornataBrian Uriarte squalificato dal GP Catalunya: cos'è successo e la classifica Moto3 aggiornata
Moto3

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente
In Pista

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

05 giugno 2026
KC2A0040 copia_result
In Pista

La bella storia del Team Grandi Corse: il rilancio nel CIV Superbike dopo l'inferno

05 giugno 2026
Tourist Trophy: Michael Dunlop fa ruggire la Paton nella SportBike
In Pista

Incredibile Michael Dunlop: con la Paton straccia i record della Sportbike

05 giugno 2026

Altre notizie

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box del team al Balaton Park Circuit

Pecco Bagnaia lancia l'allarme: "Ho un problema enorme"

MotoGP
Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

In Pista
KC2A0040 copia_result

La bella storia del Team Grandi Corse: il rilancio nel CIV Superbike dopo l'inferno

In Pista
Iker Lecuona pilota Gresini Racing nelle Prove MotoGP a Balaton Park, Ungheria

Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega

MotoGP
Leclerc

Formula 1: Monaco inizia con il piede giusto per la Ferrari

Formula 1

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori

MotoGP
benistant-infortunio-mxgp-motocross

Motocross, il dramma di Thibault Benistant: parte la campagna di aiuti

Motocross
fernandez-moto3-squalifiche

Moto3, stangata ad Adrian Fernandez: squalifica da 6 GP per irregolarità tecniche!

In Pista
Isle of Man TT

Il Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteo

In Pista
Marc Marquez e Jorge Martin piloti MotoGP

Marc Marquez smentisce Jorge Martin: botta e risposta a Balaton Park

MotoGP

Loading