Bastianini scuote il mercato piloti: "Presto ci sarà una sorpresa"

Il Gran Premio di Jerez ha preso il via e il mercato piloti della MotoGP entra nel vivo. Molti colpi sono già assestati e attendono solo l'annuncio ufficiale: vedi il rinnovo di Marc Marquez, il passaggio di Pedro Acosta in Ducati, di Pecco Bagnaia in Aprilia, Fabio Quartararo andrà in Honda. Novità in arrivo anche per Enea Bastianini , alle prese con mille difficoltà in sella alla KTM.

Lunga pausa prima di Jerez

Il pilota romagnolo ritorna in pista dopo la lunga pausa dovuta alla cancellazione della gara in Qatar. Sono state settimane utili per ricaricare le batterie in vista dell'approdo del Motomondiale nel Vecchio Continente. "C'è stato persino tempo per cose più personali, come farmi tagliare i capelli dal mio barbiere di fiducia", ha scherzato Bastianini alla vigilia di Jerez. Un periodo di relax più unico che raro, visto che il finale di stagione sarà più impegnativo e stressante, "con molte gare consecutive che dovranno essere gestite con attenzione".

Enea Bastianini arriva da una buona prestazione ad Austin, con un podio nella MotoGP Sprint e sesto posto nella sfida domenicale. "Il cambiamento più grande è stato quello delle gomme, perché siamo tornati al nostro standard. Qui avremo le stesse specifiche e penso che questo possa aiutarci a partire bene. Di solito, la prima impressione fa la differenza: se partiamo bene, possiamo poi mantenere quel livello per tutto il weekend. Se partiamo male, è difficile recuperare".

Il futuro di Enea

Nel paddock si parla tanto di futuro, trattative e contratti. Le ultime voci più accreditate prevedono il ritorno di Enea in Gresini Racing, nonostante abbia un contratto 2+1 con la Casa austriaca. Bastianini precisa che il suo contratto "potrebbe essere rescisso". Non nasconde un certo malumore in sella alla RC16. "Da quando sono arrivato in KTM ci sono state delle difficoltà, e ancora oggi a volte fatico ad essere competitivo. Ma è vero che sto facendo del mio meglio per tornare in testa".

Sto valutando molte cose, e la verità è che potrebbe esserci una sorpresa. Non è ancora deciso. Questa settimana dobbiamo capire alcune cose, poi prenderò una decisione sul mio futuro". Nella scorsa stagione MotoGP ha ottenuto un solo podio, in Catalunya, concludendo il campionato al 14° posto. Motivo per cui è prevedibile un suo addio al marchio di Mattighofen. Il team di Nadia Padovani è alla ricerca di un big, visto che sia Alex Marquez che Fermin Aldeguer sono in partenza. "".