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Crisi Ducati, Alex Marquez: "Non siamo forti come l'anno scorso"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 11 aprile 2026 alle 10:13
Alex Marquez
Alex Marquez (foto Michelin Motorsport)
Alex Marquez non ha avuto la partenza che si aspettava in questo campionato MotoGP. Dopo essersi affermato vicecampione del mondo nel 2025, il pilota Gresini stenta a trovare il feeling con la Ducati GP26. Nei primi tre Gran Premi ha centrato un sesto posto a Goiania come miglior risultato, per un totale di 28 punti nella classifica generale.

La pausa di Alex

Non perde la fiducia il minore dei fratelli Marquez, nonostante i problemi con la Desmosedici GP26 siano evidenti. La pausa di circa un mese nel Mondiale potrebbe essere di aiuto per gli uomini di Borgo Panigale, alla ricerca di un aggiornamento che possa mettere le Rosse alla pari con le Aprilia, quest'anno in splendida forma. In questo periodo di stop, Alex Marquez approfitta del tempo libero per allenarsi e per il lancio di campagne pubblicitarie, aspettando il prossimo round a Jerez (24-26 aprile).
Lo scorso anno, a questo punto del campionato, Alex Marquez era in testa al Mondiale MotoGP dopo i primi tre Gran Premi. Quest'anno, invece, il più giovane dei fratelli Cervera è ottavo in classifica piloti, a 53 punti dal leader Marco Bezzecchi. “L'inizio del Campionato del Mondo non è stato del tutto facile. Bisogna sempre affrontare le prime gare con cautela, capire bene a che punto si è e come funziona tutto. Credo che dopo quattro o cinque gare tutto si sistemerà e allora vedremo davvero a che punto siamo. Forse non siamo forti come l'anno scorso, ma stiamo lavorando sodo e abbiamo un'idea più chiara di come cambiare le cose".

A Jerez sarà la svolta?

Nei giorni scorsi, diversi piloti della MotoGP si sono per delle sessioni di allenamento con moto stradali presso il circuito di kart Motorland Aragon, tra cui Alex e Marc Marquez, Diogo Moreira e Pedro Acosta. "Questa pausa è stata utile anche per ritrovare l'equilibrio e tornare al 100%. Ho potuto trascorrere del tempo con la mia famiglia e riprendere gli allenamenti per arrivare in condizioni ottimali", spiega Alex.
L'arrivo del calendario in Europa, con il primo round a Jerez, potrebbe essere il punto di svolta per Alex, dato che Jerez è uno dei suoi circuiti preferiti. "L'anno scorso ho ottenuto lì la mia prima vittoria, quindi spero che possiamo sfruttare questa occasione per cambiare le sorti della stagione dopo questo inizio più complicato del previsto e iniziare al meglio la stagione europea".

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