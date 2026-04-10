Marc Marquez rinnovo breve o ritiro? Ducati ha già due sostituti

Marc Marquez si trova ad affrontare dubbi sul suo futuro, mentre la Ducati sta già valutando un possibile sostituto. Il mercato piloti della MotoGP è momentaneamente fermo, in attesa che termini il braccio di ferro tra MSMA e Liberty Media. Ma sulla riconferma del campione di Cervera c'è in ballo la sua condizione di salute e a Borgo Panigale devono essere pronti con un piano B.

Incognite sul futuro di Marquez

Il nove volte iridato ha affrontato un inizio di Mondiale al di sotto delle aspettative. La spalla destra continua a destare qualche problema e la caduta al COTA sembra abbia messo a dura prova la resistenza del campione in carica della MotoGP. Fatto sta che continua ad allenarsi in moto e in palestra per affrontare al meglio i prossimi impegni in calendario, a cominciare dal GP di Jerez (24-26 aprile). Ma nel paddock s'intensificano i rumors circa un suo possibile addio alle corse entro la fine del 2027.

In tal caso Marc Marquez potrebbe ritirarsi o firmare un rinnovo annuale con Ducati, lasciando il marchio emiliano con un possibile vuoto in sospeso per la stagione 2028. L'infortunio alla spalla post Mandalika, insieme alle complicazioni all'avambraccio derivanti dalla caduta di Austin, avrebbero causato un dolore costante che gli avrebbe reso difficile esprimersi ai massimi livelli cui ci ha abituato. Questi limiti potrebbero essere decisivi nelle sue decisioni a breve termine, visto che l'unico obiettivo del #93 è vincere il decimo titolo mondiale.

Le alternative in casa Ducati

Ducati si troverebbe in una situazione disastrosa se Marc Marquez decidesse di firmare un contratto di un solo anno o addirittura di appendere il casco al chiodo a fine anno. Ma i vertici di Borgo Panigale non possono farsi trovare impreparati ed hanno già in mente una via d'uscita. Pedro Acosta è già assicurato in sella alla Desmosedici per il biennio 2027-2028. Il secondo pilota del team factory potrebbe essere Fermin Aldeguer , attualmente in forza alla Gresini e destinato al team VR46 per la prossima stagione (salvo imprevisti).

Tuttavia, l'operazione non è semplice. Aldeguer ha un accordo con la squadra di Tavullia e Ducati ha garantito a questo team satellite un pilota di alto livello. La Casa emiliana deve trovare un equilibrio tra la necessità di mantenere competitivo il team ufficiale e gli impegni presi con VR46, evitando conflitti simili a quelli sorti in passato con Gresini.

Oltre a Fermín Aldeguer, Ducati starebbe valutando anche Di Giannantonio come alternativa. Il mercato dei piloti MotoGP è già piuttosto avanzato, limitando altre opzioni in caso di un addio prematuro di Marc. Molto più facile trovare alternative tra le proprie mura. In ogni caso, le prossime settimane saranno cruciali per pianificare il cammino della Rossa in classe regina.