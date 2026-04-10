Inclusione e velocità: corsi Di.Di. tra ripartenze, tecnica avanzata e futuro da campioni

Due giorni di corsi intensi per i ragazzi con disabilità, tra chi è appena tornato in moto e chi si prepara per i campionati 2026. Ecco com'è andata
Il primo passo verso la patente AS, o addirittura un futuro percorso di gare? Tutto è possibile per i 18 piloti con disabilità tornati a muoversi su due ruote al Tazio Nuvolari di Cervesina
, in occasione del primo corso di guida in moto del 2026. Nei giorni 3-4 aprile il circuito pavese ha ospitato due giornate intense e piene di entusiasmo, il primo per i 18 citati ed il secondo per chi invece aveva già partecipato a corsi precedenti. Un evento organizzato da Di.Di. Diversamente Disabili
in collaborazione anche con la Fondazione Luca Salvadori
, che ha ospitato questa iniziativa all'interno di un suo evento, oltre agli sponsor che hanno messo a disposizione le moto, i materiali e affiancato organizzatori e partecipanti. Un totale di circa 70 persone tra staff, corsisti, piloti e volontari che hanno reso il circuito uno spazio di condivisione autentica e inclusione. Presente per i piloti più esperti anche Dario Marchetti, Direttore Tecnico della DRE Academy.
Due giorni per livelli differenti
Come accennato inizialmente, il 3 aprile si è svolto il corso base, durante il quale 18 partecipanti sono tornati in sella alle moto adattate della scuola guida Di.Di.: molto più di una ripartenza, è la dimostrazione che la disabilità non è un limite ma un punto di partenza, e che rimettersi in moto è anche tornare a credere in se stessi. Il 4 aprile è stato invece dedicato al corso avanzato, rivolto a chi aveva già partecipato ai corsi Di.Di. e ai piloti dell’associazione impegnati nel campionato nazionale OCTO Cup e nel campionato internazionale European Handy Bridgestone Cup, con l’obiettivo di affinare le tecniche di guida e migliorare le performance in totale sicurezza.
Le attività in pista, seguite da istruttori e tecnici qualificati, hanno alternato momenti teorici e prove pratiche, permettendo ai partecipanti di acquisire maggiore sicurezza, controllo del mezzo e consapevolezza delle proprie capacità.
Un'iniziativa con BMW Italia che ha messo a disposizione le moto per allievi e istruttori, mentre Bridgestone ha affiancato l’associazione e i partecipanti non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Senza dimenticare chiaramente il nutrito gruppo di volontari ha accompagnato i ragazzi in ogni momento: dall’aiuto nel vestirsi e salire in moto fino a un sorriso o una parola di incoraggiamento nei momenti più delicati.
Insieme si va più lontano
“Un progetto che unisce sicurezza, formazione e inclusione, contribuendo a rendere la mobilità su due ruote più consapevole e accessibile per tutti” ha dichiarato Claudio Comigni, Responsabile vendite moto di Bridgestone in Italia, spiegando il sostegno all'iniziativa. Non meno entusiasta Maurizio Salvadori, papà di Luca e presidente della Fondazione intitolata al figlio. “Fin da quando sono entrato in contatto con Di.Di., sono rimasto particolarmente colpito dalle loro iniziative e subito ho pensato che aiutare questa Associazione rientrasse a pieno titolo tra le iniziative che possiamo supportare” ha infatti detto Maurizio Salvadori. “Una sensazione totalmente confermata dal primo giorno che abbiamo trascorso assieme in pista durante i test di Trident Motorsport. Sono stati momenti bellissimi ed è stata l’occasione per incontrare persone straordinarie. È stata una prima esperienza che senz’altro vale la pena di ripetere.”
Il prossimo appuntamento sarà al Mugello nei giorni 9 e 10 maggio, stavolta non per i corsi ma per i primi appuntamenti stagionali. Dalla pista toscana infatti scatteranno il Campionato Italiano ed il Campionato Europeo, caccia ai nuovi campioni dopo quanto visto nel 2025: nel tricolore
, i titoli portano la firma di Emiliano Malagoli (1000cc) e Antonio Montoya (600cc), nell'europeo
invece hanno brillato Remo Marinato (600cc) e Thibaut Foray (1000cc).
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