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Anno nuovo, nuova identità: Stefano Valtulini e Matteo Ciprietti cambiano numero nel CIV

In Pista
di Andrea Periccioli
venerdì, 10 aprile 2026 alle 13:41
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Ventata di aria fresca per Stefano Valtulini e Matteo Ciprietti: dopo svariati anni cambiano il numero di gara per il CIV 2026.
Un po' per l'inizio di una nuova stagione, un po' per lasciarli alle spalle oppure, persino, rievocare il passato, alcuni abituali protagonisti del Campionato Italiano Velocità per questo 2026 hanno deciso di cambiare numero di gara. Diverse le motivazioni, oltretutto non dipese dalla necessità di dover cambiare per ragioni esterne. Su tutti spicca il caso di Stefano Valtulini.

VALTULINI LASCIA IL 43 NEL CIV SUPERSPORT

Dal 2024 parte integrante del team Promodriver nel CIV Supersport, Stefano Valtulini ha voluto dare una sterzata alla sua carriera. Per l'esordio con la Yamaha R9, l'originario di Calcinate ha salutato il suo storico #43 per abbracciare il #96. "Ho pensato che fosse il momento giusto per cambiare, mi ero un po' stufato del 43. Avevo bisogno di nuovi stimoli dopo un 2025 problematico. Il giorno della presentazione sono rimasto abbastanza shoccato, ma con il trascorrere dei giorni mi sono abituato", ci ha raccontato Valtulini a margine dei Test ufficiali di Misano. "Anche se mi era venuto in mente il 7, alla fine ho optato per 96 come il mio anno nascita".

CAMBIA ANCHE CIPRIETTI NEL CIV SUPERBIKE

Oltre a Stefano Valtulini, anche Matteo Ciprietti ha deciso di slegarsi dal suo numero #51 in favore del #15 nel CIV Superbike. Rimasto fedele al team ZPM Motorsport, per il 28enne pilota abruzzese si tratterà di un ritorno alle origini. "A distanza di 15 anni torno al numero con cui ho corso nel biennio 2010-2011, ottenendo il riconoscimento di vice-Campione Europeo tra le MiniGP", ha spiegato "Ciprix". "Curioso pensare che avvenga proprio 15 anni più tardi. Un ritorno al passato per scrivere un nuovo capitolo".

DELBIANCO FEDELE AL 52

Non sarà così per Alessandro Delbianco. Dopo lunghe riflessioni, il Campione CIV Superbike in carica ha espresso pubblicamente la sua ferma volontà di non sfoggiare il #1 sul cupolino della propria Yamaha R1 preparata secondo le specifiche Production Bike. Il portacolori DMR Racing resterà fedele al suo distintivo #52 in un 2026 che lo vedrà impegnato soltanto "part time" per la doppia-concomitanza con il Mondiale Endurance FIM EWC. Un pesante handicap nelle sue velleità di difeso del titolo conquistato nel 2025.

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