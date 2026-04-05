CIV Superbike: al via i Test ufficiali di Misano, le novità 2026 in pista

Martedì e mercoledì Test ufficiali del CIV Superbike a Misano a meno di un mese dall'esordio stagionale: la guida completa.

Un primo "assaggio" della stagione 2026. Rinnovando un appuntamento consolidatosi nel corso degli ultimi anni, il Misano World Circuit ospiterà da martedì due-giornate di test ufficiali del CIV Superbike. Con la partecipazione prevista della stragrande maggioranza degli attesi protagonisti della top class tricolore, sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli si potranno verificare i primi valori in campo tra piloti, moto e team. Il tutto a poco meno di un mese dal round inaugurale.

NUOVO REGOLAMENTO

Il 2026 rappresenta a tutti gli effetti un "anno zero" per il CIV Superbike, con l'introduzione in via definitiva della formula regolamentare Production Bike. A partire da questa stagione, il regolamento su base Production diventerà il fondamento della top class tricolore dopo l'esperimento (positivo) del 2025, con la conquista del titolo di categoria a firma di Davide Stirpe. Ripartendo dai riferimenti dello scorso anno, il CIV Superbike sarà aperto ai modelli base quali Aprilia RSV4 1100 RR, BMW S 1000 RR, Ducati Panigale V4, Honda CBR 1000RR-R Standard, Kawasaki ZX-10R, Suzuki GSX-R 1000 e Yamaha R1. Moto praticamente di serie, soggette a price cup ed equipaggiate con kit elettronici al posto della centralina unica MoTec. Saranno ammesse solo modifiche essenziali, con annesso BoP (Balance of Performance) per equiparare le prestazioni.

OSSERVATI SPECIALI NEL CIV SUPERBIKE

La livrea della Ducati Panigale V4 di Michele Pirro (credit: Garage 51)

Il nuovo ciclo tecnico ed i cambi di casacca registratisi in questi mesi, alcuni dei quali "rumorosi", hanno generato una serie di punti interrogativi nella fase di avvicinamento al CIV Superbike 2026. Tra gli osservati speciali dei Test di Misano non possono che esserci Michele Pirro (Garage 51 Racing Team by DTO) e Davide Stirpe (Barni Spark Racing Team), i quali si sono passati (non senza destare clamore) il testimone nelle rispettive squadre. I due dovranno vedersela dall'attesissimo Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing Team), ma anche da chi ha puntato sulla continuità. Pilota ufficiale Yamaha, il Campione in carica Alessandro Delbianco sarà di nuovo al via con DMR Racing, anche se per soli quattro round complici le concomitanze con l'Endurance. Discorso analogo per Gabriele Giannini, riconfermato in Scuderia Improve, mentre Samuele Cavalieri sarà la punta di diamante del Broncos Racing Team.

NOVITÀ IN PISTA

Con uno schieramento destinato a superare le 30 unità, BMW punterà forte sul Pistard Racing Team (Riccardo Russo e Mattia Volpi) in attesa che sciolga le riserve Christian Gamarino, sceso in pista nelle scorse settimane con la S 1000 RR di Sisma/322 Racing. Curiosità riposta anche su Kevin Manfredi, accasatosi in Atomico Racing, lasciando spazio in Penta Motorsport a Filippo Rovelli. Tra i vari rookie occhi puntati in casa Honda con Andy Verdoia (Scuderia Improve) e il Campione CIV Supersport in carica Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), senza dimenticare Emanuele Pusceddu con la BMW di Axon Seven Team.

DA ANNUNCIARE

In un CIV Superbike che prospetta un acceso confronto tra "vecchie volpi" e "giovani leoni" del motociclismo italiano (e non solo), qualche top rider deve ancora svelare i suoi programmi. Detto di Gamarino, c'è grande fermento per scoprire il futuro di Luca Vitali, costretto ad allestire in fretta e furia un piano B in seguito al mancato accordo tra il TCF75 Racing Team e l'uscente REVO/M2 Racing per subentrare nel ruolo di struttura di riferimento Aprilia . Qualcosa tuttavia si muove: alla fine LV70 ci sarà con un progetto in fase di definizione, in linea di massima sempre con il coinvolgimento di Aprilia. Inoltre, il CIV Superbike potrebbe riaccogliere al via Luca Bernardi. Magari, perché no, con una Ducati (Cecchini Racing?).

TEST UFFICIALI A MISANO

Ulteriori novità sono attese proprio per i Test ufficiali di Misano, organizzati da EMG Eventi insieme alla Federazione Motociclistica Italiana e Dunlop. Per il CIV Superbike si tratterà della prima (vera) uscita collettiva del 2026, con previste 6 sessioni di attività da mezz'ora ciascuna, inframezzate dai turni riservati ai campionati "di contorno". Contemporaneamente in azione anche le classi Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 ( nuova denominazione della PreMoto3 ) oltre alla Dunlop Cup.

ENTRY LIST PROVVISORIA CIV SUPERBIKE 2026

Michele Pirro - Ducati Panigale V4 - Garage 51 Racing Team by DTO

Davide Stirpe - Ducati Panigale V4 - Barni Spark Racing Team

Nicholas Spinelli - Ducati Panigale V4 - Barni Spark Racing Team

Alessandro Delbianco - Yamaha R1 - DMR Racing

Manuel Margarito - Yamaha R1 - DMR Racing

Michael Ruben Rinaldi - Ducati Panigale V4 - B-Max Racing Team

Samuele Cavalieri - Ducati Panigale V4 - Broncos Racing Team

Alessandro Usai - Ducati Panigale V4 - Broncos Racing Team

Alessio Finello - Ducati Panigale V4 - Broncos Racing Team

Paolo Pacitto - Ducati Panigale V4 - Broncos Racing Team

Gabriele Giannini - Honda CBR 1000RR-R - Scuderia Improve

Andy Verdoia - Honda CBR 1000RR-R - Scuderia Improve

Riccardo Russo - BMW S 1000 RR - Pistard Racing Team

Mattia Volpi - BMW S 1000 RR - Pistard Racing Team

Lorenzo Gabellini - Yamaha R1 - GAS Racing Team

Kevin Manfredi - Ducati Panigale V4 - Atomico Racing Team

Christoffer Bergman - Ducati Panigale V4 - Atomico Racing Team

Luigi Montella - Ducati Panigale V4 - Atomico Racing Team

Filippo Rovelli - Honda CBR 1000RR-R - Penta Motorsport

Luca Ottaviani - Honda CBR 1000RR-R - Extreme Racing Service

Michele Amadori - Ducati Panigale V4 - RR Racing

Matteo Ciprietti - Ducati Panigale V4 - ZPM Motorsport

Alessandro Costantino - Honda CBR 1000RR-R - Z.Esse Squadra Corse

Gianluca Sconza - Ducati Panigale V4 - Team Grandi Corse

Matteo Morri - Ducati Panigale V4 - Team Grandi Corse

Emanuele Pusceddu - BMW S 1000 RR - Axon Seven Team

Edvin Rojeras - BMW S 1000 RR - Axon Seven Team

Edoardo Quarta - Yamaha R1 - Motoclub dei Rapaci

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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