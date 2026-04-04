Elettrico e offroad? KTM rilancia con la nuova Freeride E 2027

KTM torna ad affermarsi nel segmento della e-mobility con un prodotto semplice e accessibile. La nuova moto sarà disponibile a partire da maggio 2026.

KTM (grazie ai capitali Bajaj) sta lavorando al rilancio in tutti i settori, incluso l'elettrico nell'offroad. Lo dimostra la nuova enduro Freeride E 2027, da oltre un decennio apprezzato modello e-mobility, con cui il marchio austriaco vuole ritornare ad affermarsi nel settore della mobilità elettrica, puntando su bassi costi di manutenzione e alta qualità costruttiva. Assieme alla Scongiurati definitivamente i fantasmi del fallimento,(grazie ai capitali Bajaj) sta lavorando al rilancio in tutti i settori, incluso l'elettrico nell'offroad. Lo dimostra la nuova, da oltre un decennio apprezzato modello e-mobility, con cui il marchio austriaco vuole ritornare ad affermarsi nel settore della mobilità elettrica, puntando su bassi costi di manutenzione e alta qualità costruttiva. Assieme alla recente passerella Royal Enfield a Roma , o la notizia che un'eccellenza mondiale delle due ruote a benzina, Tokyo, accelera sulla vendita di moto elettriche , abbiamo esempi di come si stia puntando sempre di più su questa tipologia di mobilità, anche se non tutti continuano ad esserne convinti...

Guardando alla nuova Freeride E, parliamo di una moto da fuoristrada silenziosa, a basse emissioni, semplice da gestire, in grado di superare limiti e barriere su quando e dove può essere utilizzata. Alla praticità di un veicolo agile e leggero si uniscono le performance: coppia istantanea, velocità massima di 95 km/h e una batteria agli ioni di litio MX50 da 29 kg che permette 2–3 ore di puro divertimento in offroad, a seconda dello stile di guida. Combinando questi elementi con un telaio dedicato, sospensioni WP XACT e XPLOR di ultima generazione, impianto frenante Braketec e pneumatici Michelin Enduro Medium, la FREERIDE E resta fedele al suo nome.

Miglioramenti del modello 2027

KTM ha incrementato ulteriormente la potenza di picco fino a 19,2 kW, erogati da un motore silenzioso, efficiente, impermeabile e resistente alla polvere, capace di ben 37 Nm di coppia. La potenza è facilmente gestibile tramite tre modalità di guida (ECO, NORMAL e SPORT) e tre livelli di rigenerazione dell’energia, che aiutano a massimizzare l’autonomia e le prestazioni della moto. L’elettronica integra un sensore di roll-over per la sicurezza e il Traction Control regolabile, con indicazioni fornite tramite LED ben visibili. La nuova KTM FREERIDE E è anche più leggera: ora pesa 112 kg. Il telaio agile e preciso è realizzato in acciaio al cromo molibdeno e integra perfettamente il motore e la batteria. Il telaietto posteriore è realizzato in alluminio e poliammide rinforzato con fibra di vetro, mentre l’altezza sella ora raggiunge 910 mm. Ulteriori miglioramenti riguardano la batteria, che ora offre un leggero aumento di capacità rispetto al modello precedente. Grazie alla tecnologia “swappable”, la batteria da 5,5 kWh può essere sostituita in pochi minuti e garantisce oltre 1.000 cicli di ricarica prima di scendere all’80% di efficienza. Le grafiche “in mold” rinnovate e un’estetica aggiornata rafforzano l’idea di una moto proiettata nel futuro.

Risultato di esperienza e sviluppo

Erogazione migliorata e maggiore capacità della batteria rispetto alla generazione precedente

Zero emissioni, bassa manutenzione, facilità d’uso (freno al manubrio), affidabilità, resistenza e sicurezza

Telaio in acciaio al cromo molibdeno progettato ad hoc e peso complessivo di 112 kg

Sospensioni regolabili WP XACT e XPLOR con ruote in alluminio da 21” e 18”

Batteria intercambiabile, ricarica in 8 ore con caricatore da 660 W o in 1,5 ore con caricatore da 3,3 kW (0–100%), capacità di 5,5 kWh per 2–3 ore di guida Enduro

Potenza nominale di 8,3 kW, potenza di picco di 19,2 kW, 37 Nm di coppia e velocità massima di 95 km/h

Guidabile con patente A1

La nuova FREERIDE E 2027 sarà disponibile negli showroom dei concessionari KTM a partire da maggio 2026, al prezzo di 10.590 €.