Alex Marquez in crisi con la Ducati: dal 'triplete' 2025 al crollo 2026

Alex Marquez ammette di "avere parecchie difficoltà" sulla Ducati MotoGP del 2026, avendo iniziato la stagione in maniera diametralmente opposta rispetto ad un anno fa. Dopo il Gran Premio degli USA 2025 era addirittura in testa al Mondiale, con un punto di vantaggio su suo fratello Marc Marquez. Con la Desmosedici GP26 ufficiale sono cominciati i problemi per il pilota Gresini.

Inizio in salita per Alex

Stiamo attraversando un periodo difficile", ha ammesso Alex Marquez dopo la tappa di Austin. "Siamo un po’ [più indietro] rispetto ai nostri avversari, soprattutto io che ho uno stile particolare". Il vicecampione della classe MotoGP sta riscontrando problemi con la Rossa ufficiale. Nei primi tre Gran Premi del 2025 aveva centrato tre podi in gara e tre nelle Sprint. In questo inizio di campionato non è andato oltre il sesto posto nella gara domenicale di Goiania e il quarto nella Sprint in Texas. Con un bottino di appena 28 punti (doppio zero in Thailandia) è ottavo in classifica generale (59 punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione) e le speranze di rivederlo al vertice sono molto flebili. "", ha ammesso Alex Marquez dopo la tappa di Austin. "".

Le voci di mercato assegnano il minore dei fratelli di Cervera alla KTM per il 2027. Nonostante i rumors, il pilota Gresini vuole chiudere in bellezza la sua esperienza con la squadra di Nadia Padovani e la Ducati. Ammesso che la Desmosedici glielo permetta, riuscendo a trovare quel magico feeling che ha contrassegnato la passata stagione. "Quest'anno sto faticando parecchio. Stiamo cercando di fare dei passi avanti. Sono motivato a progredire e ad essere più competitivo, ma ci mancano ancora alcune cose".

Fiducia in Ducati

Un chiaro monito per gli ingegneri di Borgo Panigale, chiamati agli straordinari dopo l'avvio fulminante delle Aprilia, che sembrano aver presso il controllo del Mondiale MotoGP. Nonostante i dati allarmanti (è a 53 punti dal leader Marco Bezzecchi), Alex Marquez mantiene la calma. Nelle sue parole non c'è traccia di frustrazione, ma piuttosto un atteggiamento determinato e laborioso. Sa che la stagione è lunga e di avere tempo per ribaltare la situazione. "La Ducati è la prima a voler vedere le proprie moto vincere. Gigi ha questa mentalità; la Ducati non ha mai smesso di sostenerci, sono sempre presenti".

I tracciati europei

Il campionato MotoGP riprenderà a Jerez alla fine di aprile, uno stop prolungato dal rinvio della gara in Qatar, a causa della guerra in Medio Oriente. Secondo il pilota Gresini, la pausa di circa un mese può rappresentare un vantaggio per lui e gli altri piloti della Ducati. I circuiti europei potrebbero cambiare le carte in pista, o confermare quanto visto finora. Alex deve risolvere certe problematiche, tecniche e personali, prima di ritornare al top.

A cominciare dalla gestione delle gomme e dalle prestazioni nelle qualifiche, dove conquistare le prime file è fondamentale per un buon piazzamento finale. "I tracciati europei sono molto diversi, ma siamo a 50 punti di distanza. Questa moto richiede uno stile di guida diverso. Personalmente faccio un po' più fatica rispetto alle altre. È per questo che devo continuare a impegnarmi e a essere tenace, perché mancano ancora 19 gare".