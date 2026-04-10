Steiner entusiasta “Cadono, si rialzano e ripartono: serve qualcosa di speciale in MotoGP”

Gunther Steiner commenta il suo arrivo in MotoGP e non nasconde l'ammirazione per tutti i piloti.

Gunter Steiner, ex F1 ed erede di In suo fresco approdo in MotoGP finora non è stato particolarmente esaltante, tra la situazione di Vinales e le difficoltà di KTM. Ma, ex F1 ed erede di Hervé Poncharal a capo di Tech3 Racing, si gode il "mondo nuovo" e non ha che ammirazione per i ragazzi del Motomondiale, per la loro attitudine, per l'impegno. Per il momento non sono arrivate molte soddisfazioni in squadra, con l'eccezione del podio Sprint di Bastianini, che appare in ripresa dopo le tante difficoltà. Ma c'è un'unica regola: lavorare meglio per arrivare ad ottenere risultati sempre migliori.

"Per me è impossibile"

"Ho trovato uno degli sport più emozionanti, se non il più emozionante del mondo". Dopo tre GP, Gunther Steiner mostra ancora più entusiasmo per la MotoGP. "Si rimane molto colpiti dal livello di competitività" ha dichiarato a motogp.com. Non nasconde la citata ammirazione per i ragazzi del Motomondiale. "Devi essere diverso per fare quello che fanno loro! Sono incredibili, per me è impossibile [fare come loro]" ha aggiunto Steiner. "Non stanno solo guidando una moto, ma guidano un mezzo di altissimo livello". Evidenzia poi i rischi dei piloti MotoGP e come li affrontano: "Cadono, si rialzano e risalgono in moto. Devi avere qualcosa di speciale per farlo".

"Devo ancora imparare tanto"

Gunther Steiner al momento si considera nient'altro che un novellino, che osserva, chiede e ha tanta voglia di apprendere il nuovo mondo. "Nei primi sei mesi penserò solo a conoscere le persone e il mestiere" ha sottolineato il nuovo capo Tech3 KTM. Per quanto riguarda questo inizio di stagione, non si nasconde: "Non abbiamo avuto molti bei momenti finora in MotoGP, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare per fare meglio". Evidenzia poi anche l'impegno di tutti i ragazzi della squadra. "Mi piace andare alle gare, ma possono fare anche senza di me" ha dichiarato Steiner. "Per me però serve a unire la squadra ed a chiarire i ruoli per il futuro".