Aprilia brevetta le “leg wings”: dall’innovazione MotoGP alla strada

di Marc Seriau/paddock-gp
Nessuna innovazione introdotta in MotoGP può essere protetta da un brevetto in pista, ma Aprilia
si è specializzata nel brevettare le proprie invenzioni per l'uso stradale, anche se provengono dalla classe regina dei Gran Premi.
In questo caso è perfettamente legittimo, poiché l'innovazione è nata dalle menti di Noale, cosa che non sempre accade con i brevetti depositati da diversi costruttori. Si tratta delle alette, ufficialmente denominate "leg wings"
, di cui abbiamo parlato ieri
, introdotte da Aprilia e poi copiate da Honda e Ducati.
Secondo il brevetto pubblicato all'inizio di quest'anno, il sistema mira a migliorare l'aerodinamica di una motocicletta sportiva utilizzando appendici posizionate dietro le gambe del pilota. Queste appendici sono situate nella parte posteriore della motocicletta, all'incirca all'altezza dei polpacci/cosce del pilota. Piaggio spiega di voler fare questo:
- ridurre la resistenza aerodinamica complessiva della motocicletta/del pilota;
- ottimizzare il flusso d'aria intorno al pilota , un'area che è diventata critica con le velocità attuali;
- genera un supporto laterale aggiuntivo in curva quando il pilota si sporge dalla moto.
Il brevetto copre solo la parte relativa alla "derapata", che sulla RS-GP è completata da una sezione alare. Tuttavia, si ottengono gli stessi effetti attesi.
– In linea retta, la pinna serve a convogliare l'aria intorno alle gambe e a limitare la turbolenza generata dagli arti inferiori del pilota.
– In curva, quando il pilota estende il ginocchio/sposta il peso del corpo, la moto è maggiormente esposta al vento relativo. Questo crea un carico aerodinamico asimmetrico, che contribuisce a stabilizzare la motocicletta e a migliorare l'aderenza/stabilità nelle curve veloci.
Per le moto di serie, Piaggio insiste sul fatto che il sistema potrebbe essere rimovibile/intercambiabile, potenzialmente sostituendo le pedane del passeggero per l'uso in pista.
Il brevetto dimostra chiaramente che Aprilia sta cercando di trasferire su strada alcune soluzioni aerodinamiche derivate dalla MotoGP, soprattutto dopo aver reso popolari le "ali ad effetto suolo" sulla RS 660 Trofeo / RSV4 XTrenta.
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