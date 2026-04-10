Aprilia sorpassa Ducati: la cruda verità di Michele Pirro

Il campionato di MotoGP sta vivendo un cambio della guardia. Fino all'anno scorso la Ducati era una moto invincibile, con Alex e Marc Marquez ai vertici della classifica. Entrambi sapevano che ripetere l'impresa "familiare" sarebbe stato complicato. E infatti le Aprilia hanno iniziato la stagione alla grande, con tre vittorie su tre firmate da Marco Bezzecchi. Cosa sta davvero accadendo tra le mura di Borgo Panigale?

Il sorpasso dell'Aprilia

Il Mondiale MotoGP 2026 ha messo subito fine allo storico record Ducati, fuori dal podio dopo 88 Gran Premi consecutivi. Un primo campanello d'allarme per le Desmosedici, in difficoltà sia con la versione GP26 factory che con la GP25. Durante l'inverno la Casa di Noale ha effettuato un sorpasso tecnico degno di nota, aspettando ulteriori conferme con l'arrivo delle tappe europee in calendario. A cominciare da Jerez, solitamente terreno di conquista dei fratelli Marquez.

Intanto gli uomini in rosso lavorano su due fronti: l'evoluzione della GP26 e l'allestimento del prossimo prototipo che inaugurerà l'era dei motori 850cc dal 2027. A portare avanti i test c'è lo storico collaudatore Michele Pirro, che rende onore ai rivali del marchio veneto. "Fa parte dello sport, ci sono dei cicli. Ora è il momento dell'Aprilia, sono in ottima forma - ha spiegato al Corriere Romagna -. Era qualcosa che prima o poi doveva succedere. Abbiamo avuto dei limiti, ma ce la stiamo cavando. Marc non è al massimo della forma, ma l'Aprilia ha già fatto un grande passo avanti alla fine dello scorso anno e ora ha iniziato alla grande. Il Campionato del Mondo è lungo e sono fiducioso che possiamo reagire. Questa pausa è positiva, anche per permettere a Marc di recuperare".

La salute di Marc e l'evoluzione della GP26

In vero, il nove volte campione del mondo ancora non ha smaltito definitivamente l'incidente di Mandalika dell'autunno scorso. Inoltre ha riportato un'altra caduta, a quasi 200 km/h, nel weekend MotoGP in Texas. Marc Marquez non è ancora al meglio della forma, di conseguenza non riesce a sfruttare in pieno il potenziale della Desmosedici. La sua salute comincia a destare anche dubbi sul suo futuro professionale. Come ha sempre detto e ribadito, firmerà il rinnovo di contratto solo se la spalla destra non darà più problemi. E finora non c'è stato nessun annuncio ufficiale sulla riconferma in Ducati.

Jerez sarà uno snodo fondamentale per il campionato 2025. La pista si addice perfettamente allo stile di guida di Marc Marquez; arriverà all'appuntamento casalingo dopo una lunga pausa che dovrebbe garantirgli un buono stato di forma. Inoltre ci sarà una giornata di test MotoGP da poter sfruttare per vagliare novità tecniche. "A Jerez, Aprilia sarà forte e Bezzecchi sembra molto competitivo, ma penso che possiamo farcela - ha sottolineato Michele Pirro -. Ci sono aspetti che possiamo ancora migliorare. Forse siamo più competitivi il sabato che la domenica, ma questo fa parte dello sport. Stiamo inseguendo, ma stiamo anche lavorando al progetto 2027, quindi abbiamo molto lavoro da fare".

Alex Marquez non getta la spugna

In ogni caso in MotoGP non conta come si comincia, ma come si finisce. C'è tutto il tempo per recuperare e Marc Marquez resta ancora il favorito per la conquista del titolo mondiale. Suo fratello Alex ricorda perfettamente la gara di Jerez del 2025... "Ho conquistato la mia prima vittoria. Spero che possiamo sfruttare questa occasione per cambiare le sorti della stagione dopo questo inizio più complicato del previsto e iniziare il tour europeo nel modo migliore", ha detto il pilota Gresini.

Questa pausa è stata utile per ritrovare l'equilibrio e tornare al 100%. Ho potuto trascorrere del tempo con la mia famiglia e riprendere gli allenamenti per arrivare in condizioni ottimali". La MotoGP tornerà in pista dopo uno stop di quasi un mese, durante la quale piloti e team hanno colto l'occasione per provare a rigenerarsi. Per Alex Marquez non è stato diverso: "".