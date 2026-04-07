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Pecco Bagnaia sotto assedio mediatico: "Rasentiamo la follia"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
martedì, 07 aprile 2026 alle 11:00
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Per Pecco Bagnaia non è un buon periodo dal punto di vista professionale. Dopo i due titoli MotoGP conquistati nel 2022 e 2023, per il pilota piemontese è iniziata una fase calante nel 2025 (quinto posto finale), che continua anche quest'anno. Nei primi tre GP ha centrato soltanto un podio nella Sprint in Texas, ha faticato a restare in top-10, collezionando appena 25 punti in classifica piloti.

Anni difficili per Pecco

Il feeling con la Ducati GP26 è ancora un'utopia, le gomme si usurano dopo pochi giri, persistono problemi in frenata. Pecco Bagnaia non ha ancora trovato la quadra con la nuova Desmosedici, in quella che sarà la sua ultima stagione MotoGP in rosso. Ha già firmato un accordo quadriennale con l'Aprilia, anche se manca l'annuncio ufficiale. Dopo otto stagioni al servizio di Borgo Panigale, servono nuovi stimoli e un progetto dove poter essere parte integrante. Invece l'arrivo di Marc Marquez nel box factory ha messo un po' in ombra l'allievo della VR46 Academy, complici anche i risultati in pista.

Il rapporto con la stampa

Anche con i media l'aria sta diventando molto tesa, essendo diventato bersaglio di critiche. In un'intervista al podcast 'The BSMT', Bagnaia afferma che alcune informazioni pubblicate su di lui non rispecchiano la realtà. "A mio parere, purtroppo ultimamente i media stanno rasentando la follia. È una caccia continua a scandali e controversie. Qualsiasi cosa tu dica, la distorceranno a loro piacimento".
Il pilota ha spiegato che la sua intenzione iniziale era quella di essere "estremamente trasparente", ma che ha dovuto cambiare strategia. "Le volte in cui sono stato trasparente, sono diventato preda dei giornalisti e ho commesso un errore. Ci sono state volte in cui forse ho sbagliato ad affrettarmi troppo nelle interviste post-gara", ha spiegato il due volte campione MotoGP.
Durante i weekend di gara gli atleti devono fare i conti con la sala stampa. "Ci sono 10, 12 canali televisivi, vai nell'area stampa e ci sono 15 giornalisti, tutti ti fanno la stessa domanda. Nella prima risposta sei più diplomatico, nella seconda un po' meno, alla fine finisci per dire tutto". In particolare, Pecco Bagnaia si riferisce all'errore commesso nel post gara del GP d'Austria 2025, quando dichiarò di "stare perdendo la pazienza" con la sua squadra.

Il futuro è in Aprilia

Bagnaia ritiene che i problemi dell'anno scorso siano stati principalmente di natura meccanica, mentre Ducati ha concluso che il suo pilota avesse perso fiducia. Questa divergenza di analisi ha alimentato la tensione tra le due parti. Ancora prima dell'inizio di questo Mondiale MotoGP, a Borgo Panigale hanno scelto di puntare su Pedro Acosta nel prossimo biennio. Intanto Pecco ha già trovato un accordo con l'Aprilia, per una "love story" che sta giungendo ai titoli di coda... in attesa degli annunci ufficiali.

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