Podio tolto nella Sprint e riconquistato nella gara lunga ad Austin: Acosta si gode un ottimo risultato ad Austin, svelando anche i meriti di KTM e Bastianini.

Per Pedro Acosta era stato abbastanza deludente il fatto di aver perso la terza posizione nella sprint race a causa di una irregolarità della pressione della gomma anteriore. La penalità di 8 secondi lo ha fatto retrocedere ottavo, ma non gli ha fatto perdere la voglia di prendersi una rivincita. Missione compiuta: è salito sul terzo gradino del podio della gara lunga, battuto solo dalle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, "ingiocabili" per tutti. Nella classifica generale MotoGP è sempre terzo, a -21 da Bez.

Domenica era stato protagonista di una brutta caduta nel warm up, la sua RC16 è stata danneggiata parecchio a causa dell'impatto. Il team Red Bull KTM Factory ha fatto un grande lavoro per metterlo nella condizione di essere competitivo.

MotoGP Austin, Acosta e i progressi KTM

Nella gara lunga si è visto un Acosta più efficace sul dritto e non è stato qualcosa di casuale: "Sabato la KTM ha provato di tutto con Bastianini - ha detto a Sky Sport MotoGP - sembra che qualcosa abbia funzionato. Quindi, abbiamo optato per utilizzare il pacchetto di Enea anche sulla mia moto. Mi ha aiutato tanto sia in rettilineo sia nel salvare un po' la gomma, cosa che mi era mancata nella Sprint. Dobbiamo essere soddisfatti".

KTM ha sperimentato sulla RC16 di Enea Bastianini e ha trovato qualche spunto decisamente interessante, considerando anche che il riminese ha fatto terzo nella Sprint e sesto domenica. Ovviamente, bisognerà vedere se quanto fatto funzionerà anche nel prossimo gran premio a Jerez e in quelli successivi.

Bastianini importante per Pedro

In generale, rispetto al 2025, si è visto un passo in avanti per quanto riguarda la gestione della gomma posteriore: "Non so da cosa dipenda - ha spiegato Acosta - Sicuramente KTM ha lavorato tanto affinché la gomma posteriore si scaldi meno rispetto all'anno scorso. Hanno fatto un bel lavoro, la moto è anche più tranquilla per noi piloti, non si muove tanto. Dobbiamo continuare a lavorare sulla top speed perché è il punto che ci manca". Il calo del pneumatico posteriore era un grosso difetto e gli interventi fatti hanno prodotto risultati.

Fondamentale avere una RC16 efficace pure in rettilineo per battagliare con Aprilia e Ducati. E lo è anche avere un Bastianini competitivo per cercare di compiere nuovi progressi: "Sono felice per KTM ed Enea - ha dichiarato Pedro - Non è normale che un pilota del suo livello faccia fatica. È molto importante il fatto che anche un altro pilota KTM vada forte, perché aiuta anche me e tutto il pacchetto KTM a migliorare".

Prima di Austin sembrava che Acosta fosse l'unico in grado di tenere a galla la KTM. L'ultimo fine settimana fa credere che anche Bastianini possa finalmente stare in posizioni più in linea con il suo talento, riconosciuto anche dallo stesso Pedro. Non rimane che attendere i GP europei.