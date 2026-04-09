Ducati in ansia: Marc Marquez prende tempo, addio alla MotoGP?

Nonostante l'avvio di stagione MotoGP incerto, Marc Marquez è il favorito per la vittoria nel prossimo Gran Premio a Jerez (27-28 aprile). Il campione della Ducati sta perdendo terreno dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, complice uno stato di forma precario da parte del pilota numero #93, che sta sfruttando questa pausa nel campionato per ritrovare la condizione fisica migliore. Intanto sorgono dubbi sul prossimo contratto con la Casa di Borgo Panigale.

L'allenamento del campione

Il nove volte iridato si è concesso qualche giorno di stop dopo il weekend in Texas, poi si è rimesso al lavoro in vista della ripresa del Mondiale MotoGP. Marquez si è recato al MotorLand per mettersi alla guida della Ducati Panigale V2, completando una giornata di test sul circuito di kart del complesso di Alcaniz. Una prova importante per lavorare sulla distribuzione dei pesi e continuare a monitorare il braccio destro ancora in stato non ottimale.

Sebbene Marc sia il primo ad ammettere di non essere ancora al 100% fisicamente, alcuni sostengono che la sua situazione sia "molto più grave di quanto sembri", come ha analizzato Andrea Dovizioso. Il distacco di 36 punti da Marco Bezzecchi in classifica è ormai un dettaglio insignificante per Marquez. La sua unica ambizione è quella di riprendersi dai due ritiri subiti finora (in Thailandia e nella gara sprint di Austin) e tornare sul podio della MotoGP nelle gare della domenica.

"Oggi ci siamo allenati sul circuito di karting MotorLand e, come sempre, non ha deluso. La pista era perfetta e ci siamo divertiti a guidare la Panigale V2. Ci stiamo preparando per la gara di Jerez”, ha dichiarato il pluricampione della Ducati sui canali social.

Il futuro di Marquez

L'inizio di campionato in salita, la situazione fisica di Marc Marquez e il silenzio sul mercato piloti lasciano sorgere qualche rumors tra i box della MotoGP. Sebbene si siano svolti solo tre Gran Premi, le classifiche piloti e costruttori parlano chiaro e cominciano a destare qualche preoccupazione tra i ranghi della Ducati. Aprilia è saldamente al comando con 'Bez' (+36 punti su Marc), mentre il marchio di Noale è a +32 su Borgo Panigale.

Ducati si sta già riorganizzando per il 2027, con Pedro Acosta che prenderà il posto di Pecco Bagnaia. Tutto resta avvolto nel mistero per Marc Marquez, la cui proroga sarebbe dovuta avvenire da tempo. Il vero nodo sta nella durata del contratto, con il pilota di Cervera che avrebbe pensato ad un prolungamento di un solo anno. In questo modo la Casa emiliana non avrebbe la possibilità di trovare un top rider per il 2028, dato che tutti stanno firmando per un biennio (o più).

Non si può escludere neppure lo scenario peggiore: il ritiro di Marc Marquez alla fine di questo campionato MotoGP. Se la sua condizione di salute non migliorerà nelle prossime gare e se le conseguenze dell'infortunio dovessero ostacolarlo ancora a lungo, la scelta sarebbe inevitabile. In questo caso per Ducati sorgerebbe il problema di trovare un degno sostituto già dal prossimo anno. Ma i 'big' hanno già trovato un accordo per il futuro. Pecco Bagnaia ha stretto la mano all'Aprilia, Jorge Martin alla Yamaha, Alex Marquez a KTM e Fabio Quartararo alla Honda. Una situazione non certo facile sia per Ducati che per Marc.