Il progetto VR46 cambia volto: i "senatori" di Tavullia sono a rischio

La VR46
Academy di Valentino Rossi è diventata un punto di riferimento nel paddock della MotoGP. Negli ultimi anni ha fatto crescere giovani talenti e portato al successo alcuni dei suoi allievi, come Pecco Bagnaia e ora Marco Bezzecchi. Ma mentre le nuove leve tardano ad arrivare, alcuni "veterani" rischiano di restare fuori dalla griglia per il prossimo anno.
I quattro dell'Academy
Il progetto VR46 da diversi anni è presente in classe regina, sia con un proprio team che con i suoi giovani piloti, fornendo atleti ben preparati a diverse squadre, sia factory che satellite. Attualmente quattro dei suoi piloti hanno un contratto con la Casa madre (Bagnaia, Bezzecchi, Marini e Di Giannantonio, nonostante quest'ultimo non sia un allievo dell'Academy a tutti gli effetti). Franco Morbidelli, invece, non ha un contratto ufficiale e si guadagna da vivere con un contratto stipulato dalla formazione di Tavullia.
Marco Bezzecchi è passato dalla VR46 al team ufficiale Aprilia alla fine del 2024 e ha rinnovato fino alla fine del 2028. Pecco Bagnaia, due volte campione di MotoGP, guida una Ducati dal 2019. Nonostante il caldo di forma, il futuro del piemontese è assicurato con l'Aprilia, i cui legami si sono intensificati grazie all'amico Bezzecchi. Dal prossimo anno formeranno un tandem tutto italiano per il team di Noale, che farà entusiasmare i tifosi del Bel Paese.
Luca Marini in dubbio
La situazione è più incerta per Franco Morbidelli e Luca Marini. Il fratello del Dottore non ha mai vinto in MotoGP, né con Ducati né con la Honda, nonostante le sue grandi doti di collaudatore. E' l'unico atleta a non aver mai trionfato nella massima serie, insieme ad Ai Ogura e ai rookie Razgatlioglu e Moreira. Difficilmente HRC gli rinnoverà il contratto per altre due stagioni, con Fabio Quartararo che ha già una sella assicurata per il 2027-2028. Il ritorno di Luca Marini nel box VR46 sembra improbabile, quindi restano solo poche opzioni per rimanere in MotoGP. Tempo fa si è dialogato con la Yamaha, ma sicuramente non è in cima alla liste dei desiderati.
Morbidelli fuori dalla MotoGP?
La situazione con Franco Morbidelli è ancora più critica. La stagione 2026 non è iniziata nel modo migliore, sebbene non abbia a disposizione una Ducati con specifiche ufficiali. L'anno scorso ha centrato solo due podi (7° posto in classifica finale), nessuno nel triennio 2022-2024. L'italo-brasiliano sembra volgere verso la fine della sua carriera in MotoGP.
Infine, c'è Celestino Vietti, da sei anni in Moto2. Il 24enne piemontese quest'anno dovrà fare i conti con rivali giovani e talentuosi (David Alonso, Daniel Holgado e Senna Agius) per meritarsi la promozione in Top Class. Fatto sta che il team VR46 ha messo gli occhi su Fermin Aldeguer
, primo pilota spagnolo ad entrare nella squadra di Valentino Rossi. E questo la dice lunga sul futuro del progetto Academy. Al suo fianco dovrebbe essere riconfermato Di Giannantonio. L'epoca d'oro della VR46 Academy sta per finire?
"In Testa" la bellissima biografia di Jonathan Rea mito del Mondiale Superbike. Disponibile in libreria e su Amazon Libri