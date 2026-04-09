Il progetto VR46 cambia volto: i "senatori" di Tavullia sono a rischio

La VR46 Academy di Valentino Rossi è diventata un punto di riferimento nel paddock della MotoGP. Negli ultimi anni ha fatto crescere giovani talenti e portato al successo alcuni dei suoi allievi, come Pecco Bagnaia e ora Marco Bezzecchi. Ma mentre le nuove leve tardano ad arrivare, alcuni "veterani" rischiano di restare fuori dalla griglia per il prossimo anno.

I quattro dell'Academy

Il progetto VR46 da diversi anni è presente in classe regina, sia con un proprio team che con i suoi giovani piloti, fornendo atleti ben preparati a diverse squadre, sia factory che satellite. Attualmente quattro dei suoi piloti hanno un contratto con la Casa madre (Bagnaia, Bezzecchi, Marini e Di Giannantonio, nonostante quest'ultimo non sia un allievo dell'Academy a tutti gli effetti). Franco Morbidelli, invece, non ha un contratto ufficiale e si guadagna da vivere con un contratto stipulato dalla formazione di Tavullia.

Marco Bezzecchi è passato dalla VR46 al team ufficiale Aprilia alla fine del 2024 e ha rinnovato fino alla fine del 2028. Pecco Bagnaia, due volte campione di MotoGP, guida una Ducati dal 2019. Nonostante il caldo di forma, il futuro del piemontese è assicurato con l'Aprilia, i cui legami si sono intensificati grazie all'amico Bezzecchi. Dal prossimo anno formeranno un tandem tutto italiano per il team di Noale, che farà entusiasmare i tifosi del Bel Paese.

Luca Marini in dubbio

La situazione è più incerta per Franco Morbidelli e Luca Marini. Il fratello del Dottore non ha mai vinto in MotoGP, né con Ducati né con la Honda, nonostante le sue grandi doti di collaudatore. E' l'unico atleta a non aver mai trionfato nella massima serie, insieme ad Ai Ogura e ai rookie Razgatlioglu e Moreira. Difficilmente HRC gli rinnoverà il contratto per altre due stagioni, con Fabio Quartararo che ha già una sella assicurata per il 2027-2028. Il ritorno di Luca Marini nel box VR46 sembra improbabile, quindi restano solo poche opzioni per rimanere in MotoGP. Tempo fa si è dialogato con la Yamaha, ma sicuramente non è in cima alla liste dei desiderati.

Morbidelli fuori dalla MotoGP?

La situazione con Franco Morbidelli è ancora più critica. La stagione 2026 non è iniziata nel modo migliore, sebbene non abbia a disposizione una Ducati con specifiche ufficiali. L'anno scorso ha centrato solo due podi (7° posto in classifica finale), nessuno nel triennio 2022-2024. L'italo-brasiliano sembra volgere verso la fine della sua carriera in MotoGP.

Infine, c'è Celestino Vietti, da sei anni in Moto2. Il 24enne piemontese quest'anno dovrà fare i conti con rivali giovani e talentuosi (David Alonso, Daniel Holgado e Senna Agius) per meritarsi la promozione in Top Class. Fatto sta che il team VR46 ha messo gli occhi su Fermin Aldeguer , primo pilota spagnolo ad entrare nella squadra di Valentino Rossi. E questo la dice lunga sul futuro del progetto Academy. Al suo fianco dovrebbe essere riconfermato Di Giannantonio. L'epoca d'oro della VR46 Academy sta per finire?