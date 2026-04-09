Espargaro protagonista di un pauroso incidente in Malesia, se l'è vista davvero brutta: ecco l'aggiornamento dal tester HRC.
Honda aveva previsto tre giorni di test MotoGP a Sepang per lavorare sia sul progetto 2026 sia su quello 2027. In azione entrambi i collaudatori, Aleix Espargaro
e Takaaki Nakagami. Purtroppo, lo spagnolo si è infortunato in seguito a una brutta caduta.
È stato proprio lui a scrivere un post sul suo profilo ufficiale Instagram
per spiegare cosa è successo e quali sono le sue condizioni: "Martedì, durante il test qui a Sepang, ho avuto un incidente molto pesante. Di conseguenza, ho subito diverse contusioni e quattro vertebre rotte, sebbene con un margine molto piccolo, e fortunatamente non hanno compromesso il midollo spinale. Dopo qualche giorno al CU Aurelius Hospital, dove sono stato trattato incredibilmente bene, ora posso volare a casa con Laura, venuta in soccorso dall'altra parte del mondo (ancora una volta, e ho perso il conto... ) e lì valuteremo se è necessario un intervento chirurgico al Quirón Dexeus. Grazie a tutto il mio team Honda per essersi preso cura di me in questi ultimi giorni. Scusate lo spavento, tornerò!
".
Il pilota catalano potrebbe essere operato, bisogna attendere i controlli che verranno effettuati in Spagna. Davvero un peccato questo infortunio, anche se per fortuna non ci sono state conseguenze troppo gravi. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci aggiornamenti sui tempi di recupero dall'infortunio. Honda contava molto su di lui per lavorare allo sviluppo della RC213V e della RC214V (QUI
il video del debutto del prototipo con motore 850cc), però per un po' dovrà fare a meno del suo contributo. Toccherà a Nakagami impegnarsi ancora più a fondo in qualità di tester. Avendo perso le concessioni di grado D, Honda non può schierare i piloti ufficiali nei test, solo i collaudatori.