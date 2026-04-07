MotoGP, Honda lavora per tornare grande: test team in azione a Sepang

Honda non sta ferma: in attesa di tornare in gara a Jerez, il test team MotoGP è in azione in Malesia.

Troppi anni passati da comparsa, Honda ha voglia di riprendersi lo scettro della MotoGP. Il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dal 2027 sarà una grande occasione per tornare ad essere il riferimento della griglia. Sono stati effettuati grandi investimenti per migliorare il reparto corse e la speranza è quella di essere di nuovo davanti dal prossimo anno. Questo non significa che HRC non cercherà di migliorare l'attuale pacchetto tecnico, ma è chiaro a che a un certo punto della stagione il focus sarà soprattutto sul futuro.

MotoGP, test team Honda in Malesia con Espargaro e Nakagami

Il campionato MotoGP 2026 ripartirà da Jerez nel weekend 24-26 aprile, ma Honda è presente a Sepang con il suo test team per lavorare. Come testimoniato dai profili social dei collaudatori Aleix Espargaro e Takaaki Nakagami, entrambi sono in Malesia. Lo spagnolo ha specificato che sono previsti 3 giorni di test, anche se non ci sono dettagli sul tipo di lavoro in programma. Non è escluso che l'ex pilota Aprilia possa guidare per la prima volta il prototipo Honda con le specifiche 2027, quindi con il motore da 850cc e l'aerodinamica ridotta. L'aveva già provato, invece, Nakagami : il test si svolse proprio al Sepang International Circuit, a marzo.

HRC, Quartararo e Tech3 in arrivo

HRC lavora per il presente e per il futuro, un futuro fatto di grandi novità anche in termini di volti che approderanno nel box. Uno sarà sicuramente quello di Fabio Quartararo, praticamente stremato dall'esperienza con la Yamaha e desideroso di voltare pagina. Il francese è un campione del mondo MotoGP e spera di tornare vincente salendo sulla RC214V. Da capire chi sarà il suo compagno di squadra.

Ci sono rumors su David Alonso, talentuoso colombiano della Moto2, ma non va scartata l'ipotesi che possa essere sistemato nel box Tech3 se il team diretto da Gunther Steiner lascerà KTM per diventare la seconda squadra satellite Honda in MotoGP. Come abbiamo già raccontato, ci sono stati contatti anche con Gresini , che però alla fine dovrebbe rinnovare il contratto con Ducati.