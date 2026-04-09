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Occhio alla tecnica: Ducati rincorre l'aerodinamica Aprilia, un segno dei tempi?

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 09 aprile 2026 alle 14:34
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di Marc Seriau/paddock-gp
In MotoGP, le battaglie a volte si combattono per millesimi di secondo e il più piccolo dettaglio tecnico può assumere un'importanza considerevole. Un aspetto che questa volta costringe Ducati a copiare un'innovazione inizialmente introdotta da Aprilia…
Durante la stagione 2026, sebbene lo sviluppo dei motori sia sostanzialmente congelato in vista del grande aggiornamento del 2027, lo sviluppo della MotoGP non si ferma. I costruttori sono pieni di idee per perfezionare ogni dettaglio delle loro moto. Elettronica, periferiche e gestione del motore, telaio, forcellone e sospensioni sono tutti elementi in fase di perfezionamento, ma rimangono invisibili a noi, a differenza dell'aerodinamica, che è in continua evoluzione.
Mentre la carenatura è limitata dai regolamenti a due o tre omologazioni a stagione a seconda della sua posizione nella classifica delle Concessioni, questo non vale per la sella e il suo schienale, che al momento sono completamente liberi, tranne che per le dimensioni, fino al prossimo anno.
In quasi ogni Gran Premio vediamo comparire nuove alette o alette sulle carene, ma ciò che ha davvero attirato la nostra attenzione ad Austin è stata la zona dietro le cosce dei piloti, dove Aprilia ha introdotto quest'anno alette laterali più grandi. Honda è stata la prima a copiare questa soluzione la scorsa stagione e ha anche aumentato le dimensioni delle sue alette quest'anno.

Cambiano i tempi? 

Ducati, da tempo leader nell'innovazione aerodinamica, non si era preoccupata di seguire l'esempio, almeno non fino ad Austin, dove, improvvisamente, durante la Sprint, sono comparse delle mini alette sulle moto di Marc Marquez e Francesco Bagnaia. È sempre sorprendente constatare come queste novità vengano raramente testate durante le prove libere, ma compaiano spontaneamente durante la gara!
Al momento, la versione di Borgo Panigale, pur essendo un biplano, appare piuttosto basilare rispetto a quella di Noale, o persino a quella di Tokyo.
Inoltre, ad Austin era riservato esclusivamente ai piloti ufficiali: né Alex Marquez né Fabio Di Giannantonio ne hanno potuto usufruire. Ma possiamo scommettere che, se i piloti ne constatassero i vantaggi, la situazione cambierà rapidamente nel tempo…
Dopo averli smontati all'inizio della stagione, Aprilia, dal canto suo, ha riutilizzato le guide della catena e i misteriosi quattro tubi in carbonio.
Lo sviluppo non si ferma mai, ma vedere la Ducati copiare un'innovazione Aprilia potrebbe essere un segno dei tempi...
L'articolo originale su Paddock-GP

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