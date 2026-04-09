Johann Zarco apre a un futuro nell'Endurance: in MotoGP c'è già il suo "erede"

Zarco ha parlato del suo futuro, non escludendo un addio alla MotoGP al termine del contratto: belle parole per Moreira.

È il pilota più "vecchio" della griglia con i suoi 35 anni (ne compirà 36 a luglio), ma Johann Zarco ha ancora tanta voglia di correre e un contratto che gli permetterà di essere in MotoGP anche nel 2027. La sua esperienza è molto preziosa per il team Honda LCR e per HRC in generale. La squadra di Lucio Cecchinello ha nel francese un pilota veloce e affidabile, uno che sa portare buoni risultati quando è nelle giuste condizioni. In questo inizio di stagione MotoGP 2026 ha raccolto solo 13 punti, però ci sono ancora tanti gran premi e il suo obiettivo è migliorare il bottino del 2025 (148 punti).

MotoGP, Zarco tra presente e futuro

No, è eccezionale. Si vede che impara tutto molto velocemente. A 21 anni è già incredibilmente maturo, farà bene. È bello avere un compagno di squadra così. Penso che con l'energia e il desiderio di fare bene che ho continuerò a guidare il team LCR, perché è anche una sorta di orgoglio, e ho l'anima competitiva. Ma poi, passare il testimone a Diogo non sarebbe male. Forse sarà lui ad andare al team ufficiale tra due anni, non lo so. Ma se dovessi smettere con la MotoGP alla fine del 2027, sarebbe un bel modo per dire "Ti ho tirato su durante i miei ultimi due anni" . Il due volte campione del mondo Moto2 ha accolto nel box un nuovo compagno di squadra, Diogo Moreira, un giovane talentuoso sul quale Honda crede molto per il futuro. Il brasiliano (22 anni il 23 aprile) ha accumulato 9 punti nei suoi primi tre gran premi in MotoGP, quindi è vicino a Zarco, che in un'intervista a Paddock-GP.com non si è detto sorpreso della sua crescita: “" .

Il pilota francese ha ammesso che sta già facendo qualche riflessione sul suo futuro, non escludendo di poter lasciare la top class del Motomondiale alla fine del 2027, quando scadrà il suo contratto con HRC: “Sì, ci sto pensando. Sarebbe una sorpresa se dicessi 'Rinnoverò il mio contratto'. Penso di voler godermi appieno queste due prossime stagioni, ma non so quale sarà la mia motivazione o la mia energia se dovrò ripetere stagioni incredibilmente intense. E mi chiedo davvero, a 37 anni e mezzo, alla fine del 2027, che tipo di stile di vita voglio? Posso sempre continuare ad andare in moto, ma forse voglio vivere il motociclismo in modo diverso".

Dal 2028 nel Mondiale Endurance?

Zarco potrebbe decidere di continuare a gareggiare anche nel 2028, ma non in MotoGP, non scarta l'ipotesi di potersi impegnare nelle corse di endurance: "Visto il livello che posso raggiungere grazie alla MotoGP, che ti proietta su un altro pianeta, tutte le altre moto che posso guidare, ad esempio nelle gare di durata, diventano un piacere, come un giro con gli amici. E se posso godermi un giro con gli amici mentre vinco delle gare, beh, sarà solo un piacere! E voglio pensarci. Forse a 38 anni può essere più divertente che andare a darsi battaglia contro ragazzi di 20 anni che non hanno pietà. 24 Ore di Le Mans? Sì, esattamente. Non è un progetto, ma sono gare che mi attraggono. Penso che potrebbe essere il momento giusto, e vedremo”.

Il francese ha anche spiegato cosa gli permetterebbe di ritirarsi serenamente, cosa gli manchi per chiudere in bellezza la lunga esperienza in MotoGP: "Potremmo sempre dire un altro titolo mondiale, sarebbe la conclusione migliore. Ma anche così, terminare la mia carriera in MotoGP con la sensazione di 'Ho fatto davvero tutto, ho ottenuto i risultati che volevo, senza pensare alle vittorie o ai titoli, ma mi sono goduto i podi, mi sono goduto quello', e basta. In effetti, smettere quando pensi 'Beh, non c'era davvero più niente da fare, questo è il modo giusto di ritirarsi, credo".