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Ducati sotto pressione: i fratelli Marquez sono in affanno

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 08 aprile 2026 alle 12:00
Alex Marquez
Alex Marquez
Nel 2025 Alex Marquez si è affermato vicecampione del mondo di MotoGP con la Ducati GP24 del team Gresini. Il minore dei fratelli di Cervera si è guadagnato una Desmosedici ufficiale per il 2026, ma dopo tre Gran Premi i risultati sono piuttosto deludenti. Il feeling con la moto stenta a decollare e dal prossimo Mondiale Alex salirà sulla KTM RC16 del team factory.

Problemi per Alex

Alex Marquez non ha iniziato la stagione come sperava. Molti ipotizzano che il numero 73 stia riscontrando gli stessi problemi di Francesco Bagnaia con la Ducati GP25. Nel giro di pochi mesi le sensazioni in sella alla Rossa sembrano diametralmente cambiate, in attesa di capire come proseguirà questo Motomondiale. Ma dopo tre weekend di gara, il vicecampione MotoGP è solo ottavo in classifica generale e attende il Gran Premio di Jerez per cercare di dare una svolta a questo 2026.
Al momento chi sembra sia riuscito ad adattarsi meglio alla GP26 è Fabio Di Giannantonio, quarto in classifica, davanti a Marc Marquez di cinque punti. Per Alex si naviga ancora in alto mare dopo l'ultima evoluzione della Desmosedici. "Forse sono ancora al 20%. Perché sono ancora piuttosto lontano. Non mi sento molto a mio agio con la moto. È vero che le caratteristiche di questa moto influenzano parecchio il mio stile di guida naturale".

Aprilia mette il bastone tra le ruote

Il nuovo prototipo MotoGP della Ducati lamenta qualche problema nella gestione delle gomme e in frenata, a detta dei colleghi di marca. Persino il nove volte iridato Marc Marquez stenta ad avere alte prestazioni con questa moto, complice anche una condizione di salute non ancora ottimale. Una vicenda che ricorda i problemi riscontrati da Bagnaia per l'intera annata 2025, con Marc Marquez unico pilota a riuscirsi ad adattare perfettamente alla GP25. La situazione attuale lascia pensare che la GP26 sarà difficile da gestire per tutti...
L'avanzata tecnica dell'Aprilia mette ancora più in risalto i ritardi della Ducati. "I problemi sono causati da un altro marchio", ha confessato Marc Marquez dopo il round negli Stati Uniti. "Ovviamente, abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Siamo più veloci su quasi tutte le piste che abbiamo visitato, sia in termini di giro più veloce che di passo gara, ma Aprilia ha fatto un passo e mezzo. Ed è lì che dobbiamo continuare a lavorare, più uniti che mai, un passo alla volta, perché non c'è più molto da fare".

Ducati dipende da Marc

La sfortuna ha giocato sicuramente un ruolo centrale in questo avvio di stagione MotoGP per Marc Marquez. Prima la foratura in Thailandia, poi il contatto con Di Giannantonio hanno complicato le cose. Il punto debole è un altro: "Ciò che ci manca di più è la costanza". E sebbene non vogliano alibi, la realtà è che questa mancanza di costanza deriva essenzialmente da due fattori: il degrado degli pneumatici e la sua condizione fisica. Ancor di più dopo Austin, a causa della caduta nel venerdì di prove libere.

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