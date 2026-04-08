Lucky Racing cambia tutto e riparte con una nuova line-up. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: l'assalto ai titoli CIV Moto3 e Moto4. L'intervista al team manager Andrea Raimondi.

Lucky Racing si prepara alla sfida CIV 2026 sia in Moto3 che in Moto4 (Bryan Gutierrez Aznarez, già schierato l’anno scorso al Mugello, e il 15enne spagnolo Unai Garcia Ruiz sono le due punte del monomarca Honda, il 16enne statunitense Joshua Raymond Jr è invece la freccia Moto3. Primo contatto ufficiale nei test del 7-8 aprile, ovvero in questi giorni a Misano, poi a fine mese scatta la stagione. Il team manager Andrea Raimondi ci ha presentato i suoi ragazzi e la nuova sfida tricolore. Dopo i primi titoli piloti (con Marcos Ruda ) e squadre, si riparte con una formazione completamente rinnovata.si prepara alla sfida CIV 2026 sia in Moto3 che in Moto4 ( ex PreMoto3 ) con tre giovani piloti e la determinazione a farli brillare. Il 13enne colombiano, già schierato l’anno scorso al Mugello, e il 15enne spagnolosono le due punte del monomarca Honda, il 16enne statunitenseè invece la freccia Moto3. Primo contatto ufficiale nei test del 7-8 aprile, ovvero in questi giorni a Misano, poi a fine mese scatta la stagione. Il team managerci ha presentato i suoi ragazzi e la nuova sfida tricolore.

Prima un commento sul 2025: com’è il primo titolo a squadre?

Bellissimo! Ammetto però che in parte non ho ancora realizzato. Moto costruita completamente da noi in pochi mesi… È stato davvero bello. Non dico che eravamo sicuri di vincere perché quello non si sa mai, ma sapevamo di poterlo fare, ci siamo impegnati tanto e abbiamo preso Marcos per un motivo. Ma stiamo già guardando avanti.

Ci dici qualcosa dei tuoi nuovi piloti?

Bryan ha disputato l’anno scorso la prima gara con le moto grandi, per lui è stato un bel salto: 6° in qualifica, ha fatto 13° in Gara 1 e 7° in Gara 2. Oltre che nostro pilota, l’abbiamo preso sotto il nostro management, quindi lo seguiremo nella sua carriera. È un ragazzo molto tranquillo ed educato, che ascolta molto e cresce velocemente: poche lamentele, se c’è un problema si rivolve, testa bassa e lavorare.

Joshua arriva dalla British Talent Cup, è timido ma molto determinato e ha tanta voglia di migliorarsi, ascolta molto e lavora tanto. C’è una cosa però da sistemare: se c’è un problema alla moto non lo dice neanche perché pensa solo a migliorarsi, è timido e non vuole “disturbare”. Nel test che abbiamo fatto l’ho già rimproverato per questo, ma si sbloccherà. C’è poi Unai, che arriva da due anni in Mir Racing Cup e sarà anche lui al debutto nel CIV.

Dopo le vittorie dell’anno scorso, la rivoluzione totale. Possiamo definirla una “ripartenza”?

Sì, anche perché abbiamo deciso di fare questo percorso con Bryan, di seguirlo nella sua crescita. Vogliamo poi far vedere più in generale che siamo un team aperto a qualsiasi nazionalità. Il nostro obiettivo è sempre crescere dei talenti.

C’è un po’ di pressione in più?

Dico di no perché per noi c’è sempre tanta pressione! È sempre uguale [risata]. Siamo sempre tirati al massimo e se non andiamo forte non ci divertiamo. Non facciamo tanto per fare, ci impegniamo sempre tanto e andiamo lì per vincere!