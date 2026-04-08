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Kiara Fontanesi guida “Track Walk”: il progetto FMI per le crossiste del Campionato Italiano Femminile

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 08 aprile 2026 alle 17:07
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Kiara Fontanesi in prima fila con la FMI per la nuova iniziativa "Track Walk", dedicata alle crossiste del campionato nazionale. Ecco di cosa si tratta.
Maggiore attenzione alla crescita tecnica, sfruttando la grandissima esperienza di Kiara Fontanesi. Nasce una nuova ed interessante iniziativa, "Track Walk", rivolta alle pilote del motocross grazie alla collaborazione tra la pluricampionessa del mondo, la Commissione Femminile ed il Settore Tecnico della Federazione Motociclistica Italiana.
L'iniziativa verrà presentata ufficialmente il 10 aprile al Crossodromo di Città di Castello, dove nel weekend si svolgerà il primo round del Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige Femminile 2026. Saranno presenti anche i Tecnici FMI Cristiano Doimi e Davide Degli Esposti, ed Antonella Martometti, Coordinatrice della Commissione Femminile FMI, oltre a tutte le pilote iscritte al campionato, protagoniste di questo nuovo progetto.

Di cosa si tratta

La nuova iniziativa dedicata alle pilote del motocross tricolore mira a dare a tutte l’opportunità di conoscere e studiare in modo strategico la pista che affronteranno in gara. La prima edizione di questa nuova "Track Walk" si svolgerà infatti sabato 11 aprile alle 8:30, con ritrovo al cancelletto di partenza, per preparare al meglio il primo evento della nuova stagione. L’obiettivo dichiarato è uno solo: tutte le pilote avranno un supporto importante per favorirne la crescita tecnica, offrendo strumenti concreti per affrontare al meglio le competizioni che dovranno affrontare. Un punto importante è appunto l'occasione di condividere l’esperienza di una campionessa come Kiara Fontanesi, sei volte iridata WMX e quattro volte campionessa italiana, in prima fila in questo nuovo progetto.
L’attività verrà in seguito ripetuta in tutte le tappe del campionato tricolore femminile e coinvolgerà direttamente le pilote che approfitteranno di questa "lezione straordinaria", propedeutica alla gara, come un momento formativo prezioso per approfondire gli aspetti tecnici della pista e migliorare l’approccio alla gara. A coordinare il progetto saranno i responsabili tecnici Cristiano Doimi e Davide Degli Esposti, figure di riferimento per lo sviluppo dell’iniziativa.

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Kiara Fontanesi

diDiana Tamantini

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