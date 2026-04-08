Luca Vitali si fa il team per correre nel CIV Superbike 2026

Luca Vitali si mette in proprio per il CIV Superbike 2026: al via con una Aprilia RSV4 1100 RR sotto le insegne Vitali Racing Team.

Alla fine tutto è bene ciò che finisce bene. Dopo settimane di incertezza, il quadro è finalmente completo. A distanza di otto anni, Luca Vitali torna in sella ad una Aprilia. Lo farà nel CIV Superbike con un progetto, a tutti gli effetti, a conduzione familiare. Supportato dal TCF75 Racing Team, il motociclistica romagnolo rilancia la sfida nella top class tricolore sotto le insegne Vitali Racing Team.

VITALI CON UN "SUO" TEAM

Superato un 2025 con il Broncos Racing Team con un paio di podi all'attivo, Luca Vitali ripartirà quest'anno sempre dal CIV Superbike, ma con una struttura di fatto creata attorno a lui. Come ventilato lo scorso 5 aprile , l'originario di Rimini ha definito in prima persona accordo con Aprilia e REVO/M2 Racing per proseguire la sua militanza nella top class tricolore. Un programma sportivo che, non più tardi di due settimane or sono, era all'insegna di un grosso punto interrogativo.

VITALI RACING TEAM

Il coinvolgimento di amici e partner storici ha contribuito alla creazione, dal nulla o quasi, del "Vitali Racing Team". Luca Vitali, già pilota Aprilia a tempo pieno nella Superstock 1000 internazionale nel biennio 2017-2018, sarà al via con una RSV4 1100 RR preparata secondo le specifiche Production Bike. Il TCF75 Racing Team, nato dalla fusione tra il TCF Racing Team di Francesco Nucci e la FC75 Academy di Francesco Cocco, garantirà il supporto tecnico per tutto l'arco della stagione 2026.

LE PAROLE DI LUCA VITALI

Luca Vitali si è fatto carico di una transizione che fino all'ultimo ha messo in dubbio la sua presenza (e del marchio Aprilia) nel CIV Superbike per questo 2026."Non potevo più aspettare. Ad inizio marzo mi sono deciso a prendere in mano la situazione. In fretta e furia sono riuscito a trovare una sistemazione", ci ha spiegato Luca. "La moto ed i vari pezzi di ricambio saranno miei, mentre al TCF75 Racing spetterà la gestione tecnica del progetto con la presenza di un ingegnere mandato da Aprilia e REVO/M2 Racing. Corro ormai da tanti anni, l'idea di realizzare un team a nome mio, gestirlo e farlo crescere mi è sempre piaciuta. Finora non era mai stato possibile per tutta una serie di ragioni, quest'anno si sono create le condizioni per coronare questo mio desiderio. Ci tengo a ringraziare mio padre, Diego, Stefano e tutte le persone che mi stanno aiutando in un progetto davvero impegnativo. Se vogliamo è una follia, ma ci proveremo sperando di raggiungere buoni risultati. Il livello del CIV Superbike è alto, non sarà facile, ci scontreremo con delle super potenze. Lo sappiamo, ma ci proveremo: mi sento in forma e sono fiducioso, abbiamo soltanto bisogno di tempo per rodare tutti i meccanismi".

TEST DEL CIV SUPERBIKE A MISANO

Il battesimo "pubblico" del team di-e-con Luca Vitali è avvenuto a Misano dove, tra oggi e domani, vanno in scena i Test ufficiali del CIV Superbike. Dopo un esordio in sordina, LV70 si è migliorato di quasi 1 secondo nella prima mezz'ora odierna di attività, ottenendo il 10° tempo a 1"2 dal riferimento cronometrico di Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha). Un netto miglioramento aspettando la controprova nei conclusivi due turni in programma nel pomeriggio.

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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