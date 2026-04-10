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KTM piazza il colpo: dalla Honda torna una figura chiave per il progetto 2027

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 10 aprile 2026 alle 19:15
Kurt Trieb ingegnere progettista KTM MotoGP
MotoGP, KTM piazza il colpo: dalla Honda rientra una figura chiave per il progetto 2027
Trieb aveva lasciato KTM per migrare in Honda, ma è già tornato a Mattighofen: Beirer è ben lieto di riaccoglierlo.
Honda ha deciso di investire ancora più pesantemente per tornare la regina della MotoGP e ha ingaggiato ingegneri provenienti da altri costruttori. Il caso più noto è quello di Romano Albesiano, arrivato dall'Aprilia per ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Ma ha fatto parlare anche un altro importante trasferimento, avvenuto l'estate scorsa: Kurt Trieb strappato alla KTM e diventato figura di spicco nel reparto dello sviluppo motori HRC. Un grande colpo, visto che si tratta di un progettista di grande esperienza che viene considerato un mago dei motori. Ma, dopo meno di un anno, l'avventura con la casa giapponese è già terminata su richiesta sua.

MotoGP, Kurt Trieb dalla Honda alla KTM

A dare la notizia sono i colleghi di Speedweek, che hanno rivelato anche il ritorno di Trieb alla KTM e che hanno avuto l'opportunità di parlare con Pit Beirer di questo importante rientro nel reparto corse austriaco: "Lo abbiamo salutato allora come un amico e una parte importante della famiglia KTM. Il ritorno di Kurt un anno dopo è un vantaggio sotto ogni punto di vista. Non voglio spingerlo sotto i riflettori come una superstar, ma è una personalità speciale e presto farà di nuovo parte di una grande squadra".
Il direttore di KTM Motorsport ha confermato che c'è lo zampino di Trieb anche nel propulsore che verrà utilizzato nel 2027, un progetto avviato prima della sua partenza in direzione Honda: "Il motore 850 porta ancora la sua firma, ma lui non era presente al momento della messa in funzione. Finora il nuovo motore funziona benissimo, ma è ancora meglio averlo di nuovo a bordo fino al completamento dell'omologazione per la nuova era".
Il noto ingegnere non può rientrare subito nei ranghi KTM come responsabile dello sviluppo motori, deve osservare un periodo di "pausa" (gardening leave) prima di poter effettivamente tornare a lavorare presso un altro costruttore. Anche se è durata poco, la sua esperienza con Honda è stata comunque utile e potrebbe essere preziosa in questo suo ritorno in KTM.

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