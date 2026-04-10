Markus Wegscheider: la storia dell’unico pilota altoatesino che sfiorò il Mondiale Superbike

L'Italia sta impazzendo per l'altoatesino Jannik Sinner ma ci sono mai stati dei campioni di moto velocità nati e cresciuti in Trentino Alto Adige? Sì ma solo uno: Markus Wegscheider. Nei primi anni duemila gareggiò nel paddock della Superbike e nell'IDM. Ci sono stati anche alcuni altoatesini nel CIV, in Coppa Italia e nei vari trofei ma nessuno di loro si è distinto a livello internazionale.

Markus Wegscheider è nato nel 1976 in provincia di Bolzano ed ha iniziato a farsi notare a metà degli anni '90 a livello italiano. Come molti piloti della sua generazione, ha mosso i primi passi nelle classi di piccola e media cilindrata riuscendo subito ad emergere. Nel 1998 ha debuttato nel Campionato Europeo Velocità, un campionato estremamente formativo, il vivaio del Motomondiale.

Intanto stava nascendo il Campionato Europeo Superstock 1000, nell'ambito del Mondiale Superbike. Markus Wegscheider aveva intuito che il suo stile di guida e la sua fisicità si adattavano meglio alle moto di grossa cilindrata e nel 2000 si è laureato vicecampione europeo Superstock 1000 con il team Suzuki Germany battuto solo dall'inglese James Ellison. In quella stagione non ha ha vinto alcuna gara ma è salito spesso sul podio dimostrando un grande talento. Nella prima edizione della Superstock 1000 si erano distinti anche altri italiani. Dario Tosolini aveva vinto a Monza, Fabio Capriotti aveva partecipato come wild card alla gara di Misano ed aveva trionfato mentre Giacomo Romanelli era salito sul podio a Valencia.

Markus Wegscheider è stato tra i protagonisti dell'Europeo Superstock 1000 anche nel 2001 ma quell'anno si stava già facendo strada una nuova generazione di piloti tra i quali Tortoroglio (vicecampione europeo) e Vizziello . Il pilota altoatesino ha partecipato poi al Campionato Tedesco Superbike e lì ha assaporato la gioia del successo anche se di tappa e non assoluto. Non ha mai gareggiato nel Mondiale SBK ma è il pilota altoatesino che si è distinto maggiormente a livello internazionale.

Dopo il ritiro dalle competizioni, è rimasto nell'ambiente seguendo la carriera del figlio, Felix Wegscheider, ottimo pilota di supermoto che da quest'anno gareggia a livello professionistico.