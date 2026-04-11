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Foto shock da Alcaniz: Marc Marquez nasconde l'infortunio al braccio

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 11 aprile 2026 alle 8:42
Marc Marquez
Marc Marquez
Con il posticipo del GP del Qatar a fine anno, il Campionato del Mondo MotoGP ha subito una pausa inaspettata. I piloti continuano ad allenarsi per mantenere il ritmo, come accaduto a Marc Marquez al MotorLand di Aragon. Ma da Alcaniz arriva una foto che ha lasciato perplessi molti appassionati.

Una fascia sull'avambraccio

Il nove volte iridato ha effettuato dei test su una Ducati Panigale V2, condividendo la pista spagnola insieme a suo fratello Alex e al futuro compagno di squadra Pedro Acosta. Quando Marc Marquez si è tolto la tuta, ha mostrato una vistosa fasciatura sull'avambraccio destro, cosa che nessuno si aspettava. Probabilmente, il campione in carica della MotoGP sta ancora scontando i postumi dell'incidente ad Austin. Sebbene abbia cercato di minimizzare l'accaduto, sembra che la situazione sia più grave di quanto si pensi.
Finora il fenomeno di Cervera non ha fatto cenno a questo infortunio, parlandone in maniera evasiva. Durante le vacanze di Pasqua nella sua città natale, non si è vista traccia della benda. In tutte le foto che ha pubblicato con la sua ragazza Gemma Pinto o mentre portava a spasso i cani, indossava sempre giacche a maniche lunghe. È riuscito a nascondere perfettamente il problema fino a quando non è stato il momento di risalire in sella alla sua moto. Il vero punto interrogativo è in che condizioni sarà fra due settimane, quando la MotoGP farà tappa a Jerez.
Secondo le indiscrezioni, Marquez avrebbe riportato un profondo ematoma, un infortunio particolarmente delicato per un pilota di MotoGP a causa del suo impatto su forza, resistenza e dolore durante la gara.

Il comunicato di Marc per i Laureus

Il suo ritorno ai vertici nel 2025, dopo diversi anni segnati dagli infortuni, gli è valso una nomination ai premi Laureus World Sports Awards, che saranno assegnati il ​​20 aprile a Madrid. Nel contenuto diffuso dall'organizzazione, il pilota rievoca le sensazioni dopo la conquista del Mondiale in Giappone. "Quando ho tagliato il traguardo, sono arrivato con la squadra e ho ritirato il trofeo; è stata una cerimonia molto bella. Ma onestamente, ricordo quel momento più dalle immagini che ho visto in seguito che dal momento stesso... Voglio dire, ero semplicemente fuori di me. Non sapevo dove fossi o cosa stesse succedendo. So solo che mi stavo divertendo molto".

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