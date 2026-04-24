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Vitali Racing by TCF75: il progetto Aprilia prende forma nel CIV Superbike

In Pista
di Andrea Periccioli
venerdì, 24 aprile 2026 alle 11:28
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Vitali Racing Team by TCF75: la nuova squadra Aprilia al via del CIV Superbike 2026 con un progetto in continuo work in progress.
Vitali Racing Team by TCF75. Ecco la denominazione della nuova squadra che, a partire da questo weekend a Misano, prenderà parte al CIV Superbike 2026. Questa struttura, risultato della partnership tra realtà già impegnate nel nostro panorama motociclistico, ha deciso di scendere in campo con un gruppo operativo ormai pressoché definito.

NUOVA SQUADRA NEL CIV SUPERBIKE

Come annunciato lo scorso 8 aprile, il Vitali Racing Team by TCF75 è riuscito a vedere la luce, superando una serie di traversie non di poco conto. Con un programma definito all'ultimo momento utile, spetterà a loro rappresentare (in forma privata) Aprilia nel nuovo corso del CIV Superbike su base Production Bike dopo la dipartita verso altri lidi del team REVO-M2 Racing.

PROGETTO

Il Vitali Racing Team by TCF75 nasce di fatto dall'unione d'intenti tra Luca Vitali e il rinnovato TCF75 Racing Team di Francesco Nucci e Francesco Cocco. La struttura fa riferimento a Luca Vitali, mentre la gestione tecnica sarà completamente a carico di TCF75. In origine, la presenza della squadra non era sicura. Soltanto in prossimità dell'inizio della stagione è arrivato il via libera, con tutte le ripercussioni del caso. I meccanici sono stati costretti agli straordinari per ultimare la preparazione delle moto e del materiale di ricambio, gran parte ricevuto nei giorni scorsi, vivendo un'effettiva corsa contro il tempo. L'esordio di Misano si prospetta in salita, con l'obiettivo per il 2026 di accumulare esperienza e migliorare di gara in gara.

PILOTI

Per quanto concerne la line-up, Luca Vitali e Francesco Cocco si alterneranno nel doppio ruolo di pilota e team manager. Il primo, sceso in pista nei test con una carena provvisoria, tornerà a difendere i colori di Aprilia a distanza di 8 anni dall'esperienza del biennio 2017-2018 nella (defunta) Superstock 1000 internazionale. Per il secondo, già occasionalmente al via del CIV Superbike nel passato, si tratterà di un ritorno alle competizioni dopo un periodo di stop. Salvo imprevisti, in selezionati eventi del calendario il Vitali Racing Team by TCF75 schiererà anche una terza RSV4 1100 RR per Simone Saltarelli, alle prese con il brutto infortunio alla mano rimediato nelle prove della 24 ore di Le Mans. Contestualmente alla collaborazione con Vitali nella top class Superbike, TCF75 Racing ha confermato l'impegno nel CIV Supersport con una Ducati Panigale V2 affidata all'ex Campione italiano PreMoto3 Pasquale Alfano.

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