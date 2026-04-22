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Noah Dettwiler fuori gioco: salta la prima del CIV Supersport 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 22 aprile 2026 alle 19:18
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Posticipato l'esordio di Noah Dettwiler nel CIV Supersport: a seguito di una caduta nei test salterà il primo round di Misano.
Il primo appuntamento stagionale del CIV Supersport, in programma questo weekend a Misano, non potrà contare sulla presenza di Noah Dettwiler. Il 20enne motociclista elvetico sarà costretto al forfait per i postumi di una caduta rimediata nei Test ufficiali pre-campionato, con l'auspicio di esserci per il successivo round del Mugello.

CADUTA NEI TEST DI MISANO

Non inizia propriamente nel migliore dei modi la stagione della "rinascita" per Noah Dettwiler, sfortunato protagonista di un drammatico incidente in data 26 ottobre nel corso del giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia del Mondiale Moto3. Uscito vivo quasi per miracolo nonostante un bollettino medico a dir poco preoccupante, nei giorni scorsi l'ex Red Bull Rookies Cup è incappato in una scivolata nella due-giorni di prove collettive a Misano in vista dell'esordio nel CIV Supersport 2026 con Kuja Racing Ducati.

IL FORFAIT DI DETTWILER

In via del tutto precauzionale, Noah Dettwiler salterà le prime due gare di Misano. "Di comune accordo è stato deciso che Noah non prenderà parte al round inaugurale del CIV Supersport 2026", si legga nella nota diffusa sui canali social del team Kuja Racing. "In seguito ad una caduta riportata nei Test ufficiali di poche settimane fa, si è preferito aspettare che il pilota sia pronto al 100% per affrontare un weekend al meglio delle sue potenzialità".

KUJA RACING CON IL SOLO FULIGNI

Sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli, Kuja Racing schiererà pertanto una sola Ducati Panigale V2 per Federico Fuligni. Quanto a Noah Dettwiler, la speranza è di essere pronto per il weekend del 8-10 maggio prossimi al Mugello. In alternativa, il rientro potrebbe coincidere con il terzo round stagionale previsto un mese più tardi sui saliscendi di Imola.

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Noah Dettwiler

diAndrea Periccioli

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