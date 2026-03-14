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Il ritorno di Noah Dettwiler: in pista a Cremona con la Ducati V2 di Kuja Racing

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 14 marzo 2026 alle 18:15
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A pochi mesi dal terribile incidente di Sepang, Noah Dettwiler prova la Ducati V2 di Kuja Racing verso l'esordio nel CIV Supersport 2026.
Trascorsi 139 giorni dal drammatico schianto con José Antonio Rueda nel corso del giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia del Mondiale Moto3, Noah Dettwiler è tornato in pista. Il ventenne motociclista elvetico, con una Ducati Panigale V2 di Kuja Racing Service, ha riassaporato il gusto del ginocchio a terra che struscia sull'asfalto. Il primo passo di una bellissima storia destinata a proseguire per tutta la stagione 2026 con la sua presenza al via del CIV Supersport.

RECUPERO MIRACOLOSO

Nell'arco di pochi mesi, Noah Dettwiler si è reso protagonista di un recupero prodigioso. Anzi, miracoloso. Considerando che nessuno, se non i suoi stessi familiari, si sarebbe mai immaginato una ripresa così positiva dal terribile incidente registratosi lo scorso 26 ottobre al Sepang International Circuit. I segnali incoraggianti emersi nelle settimane successive hanno permesso all'ex Red Bull Rookies Cup di bruciare le tappe nonostante un originario bollettino medico a dir poco preoccupante, potendo addirittura pianificare un ritorno alle competizioni già per questo 2026.

DETTWILER AL VIA DEL CIV SUPERSPORT

Dopo aver rinunciato in un primo momento alla possibilità di proseguire la sua avventura nel Mondiale Moto3 con SIC58 Squadra Corse, alla fine Noah Dettwiler ha deciso a sorpresa di accettare l'offerta di Kuja Racing Service nel CIV. Il classe 2005 correrà a tempo pieno nella Supersport tricolore in sella ad una Ducati Panigale V2, affiancando il riconfermato in squadra Federico Fuligni.

PRIMO TEST CON LA DUCATI

Annunciato in data 24 gennaio l'accordo con Kuja Racing Service, quest'oggi è iniziata ufficialmente la nuova vita (in tutti i sensi) di Noah Dettwiler. Presso il Cremona Circuit, novità del calendario 2026 del CIV, ha fatto il suo esordio "pubblico" con la compagine di Maurizio Cucchiarini. Un progressivo ritorno alla normalità per Noah, il quale ha avuto modo di scoprire un po' le peculiarità e il carattere della Ducati Panigale V2 in vista del primo weekend di gara del 24-26 aprile a Misano.

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Noah Dettwiler

diAndrea Periccioli

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