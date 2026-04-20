Concorrenza interna e addii eccellenti: CIV Supersport 2026 in (leggero) ribasso

Con l'uscita di scena di qualche protagonista del recente passato, sono 23 gli iscritti alla stagione 2026 del CIV Supersport

La concorrenza interna della (rinnovata) top class Superbike oltre che della Sportbike, si fa sentire nel CIV. A pochi giorni dal via della stagione 2026 che scatterà questo weekend a Misano, la classe Supersport registra 23 iscritti. Numero pur sempre discreto, ma chiaramente al ribasso rispetto al passato.

LA LUNGA STORIA DEL CIV SUPERSPORT

Per anni la Supersport ha rappresentato la categoria-vetrina della Velocità tricolore, spodestando persino la Superbike grazie ad uno schieramento di partenza di alto profilo sul piano qualitativo e quantitativo. Istituito nel lontano 1992, nel CIV SS si sono affermati volti noti come Stefano Cruciani, Roberto Tamburini, Davide Stirpe e Simone Corsi. Passando per monumenti del motociclismo italiano del calibro di Michele Pirro e Massimo Roccoli. L'avvento di una formula regolamentare semplificata nella top class SBK, combinata al "boom" della Sportbike (con ben 35 iscritti) e qualche addio illustre, comporterà un ricambio di piloti nella SS.

I FAVORITI

Al via del CIV Supersport 2026 mancheranno i primi tre classificati della passata stagione. Con il Campione in carica Luca Ottaviani promosso al CIV Superbike, Xavi Artigas dirottato da Kawasaki nel nuovo Mondiale Sportbike e Mattia Rato avventuratosi nel Mondiale Superbike, il pronostico oggettivamente è impossibile. Per quanto profuso nelle prove pre-campionato, Kevin Zannoni (Broncos Racing Ducati) si pone come il principale pretendente al titolo, con l'auspicio di vedere una lotta aperta a più protagonisti. Parte con propositi ambiziosi Andrea Mantovani, alla prima stagione completa con la Ducati V2 della Scuderia D'Ettorre, ma attenzione alle Yamaha.

NOVITÀ

C'è grande attesa per il debutto nel CIV SS della R9, schierata da almeno 3 squadre di assoluto spessore. Da AltoGo Racing con Niccolò Antonelli in cerca di riscatto, passando per il rinnovato Promodriver con l'iridato Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini fino al Bike&Motor Racing che punterà su Matteo Patacca e Raffaele Fusco. Sparite quasi del tutto le MV Agusta, Kawasaki si presenterà agguerrita con 3 team (Black Flag Motorsport, MRT Corse, Vieri Racing) e un paio di piloti di esperienza internazionale. Questo il caso dell'ex WorldSSP Glenn van Straalen e Julio Garcia. Da segnalare il cambio in corsa di Very Well Motorsport, struttura che aveva annunciato la partecipazione con Jarno Ioverno e l'inedita KTM RC 990 R , prima dell'insorgere di problemi di natura logistica. Le difficoltà riscontrate nella consegna dei materiali hanno invitato Very Well a ripiegare su una Honda CBR 600RR con il supporto della Scuderia Improve.

L'ESORDIO DI DETTWILER

rookie d'eccezione. Noah Dettwiler, trascorsi 6 mesi dal terribile incidente di Sepang nel Mondiale Moto3, correrà con una Ducati V2 di Kuja Racing accanto a Federico Fuligni. Tra gli abituali protagonisti della serie spicca anche la (doppia) assenza di Emanuele Pusceddu (come Ottaviani salito al CIV Superbike) e Marco Bussolotti ( anno sabbatico ). Il CIV Supersport accoglierà tuttavia und'eccezione. Noah Dettwiler, trascorsi 6 mesi dal terribile incidente di Sepang nel Mondiale Moto3, correrà con una Ducati V2 di Kuja Racing accanto a Federico Fuligni.

ENTRY LIST CIV SUPERSPORT 2026

3 - Pasquale Alfano - TCF75 Racing Team - Ducati Panigale V2 9 - Biagio Miceli - SGM Tecnic - Ducati Panigale V2 11 - Andrea Campaci - Vieri Racing Team - Kawasaki Ninja ZX-6R 636 12 - Manuel Gjomena - J Angel Racing Team - Ducati Panigale V2 18 - Domenico Passanisi - Axon Seven Team - Yamaha R6 21 - Kevin Zannoni - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V2 22 - Federico Fuligni - Kuja Racing - Ducati Panigale V2 23 - Niccolò Antonelli - AltoGo Racing Team - Yamaha R9 28 - Glenn van Straalen - Black Flag Motorsport - Kawasaki Ninja ZX-6R 636 30 - Jarno Ioverno - Very Well Motorsport-Scuderia Improve - Honda CBR 600RR 34 - Cesare Tiezzi - SGM Tecnic - Ducati Panigale V2 42 - Bryan D'Onofrio - D&A Racing - Yamaha R9 44 - Andrea Tucci - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V2 48 - Lorenzo Dalla Porta - Promodriver - Yamaha R9 49 - Mattia Paolucci - MRT Corse - Kawasaki Ninja ZX-6R 636 54 - Andrea Mantovani - Scuderia D'Ettorre - Ducati Panigale V2 55 - Noah Dettwiler - Kuja Racing - Ducati Panigale V2 77 - Raffaele Fusco - Bike&Motor Racing Team - Yamaha R9 84 - Julio Garcia - MRT Corse - Kawasaki Ninja ZX-6R 636 88 - Matteo Patacca - Bike&Motor Racing Team - Yamaha R9 96 - Stefano Valtulini - Promodriver - Yamaha R9 231 - Alessandro Sciarretta - ZPM Motorsport - Ducati Panigale V2 2 - Lee Doti - J Angel Racing Team - MV Agusta F3 800 RR

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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