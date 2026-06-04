Bagnaia boccia Balaton Park: “Sopravviveremo. L'anno prossimo andremo su un'altra pista"

Pecco Bagnaia commenta i progressi visti in casa Ducati, ma non approva il tracciato ungherese. "Sopravviveremo, poi dall'anno prossimo..."

"Sopravviveremo per un'altra stagione" ha detto il bicampione MotoGP, che guarda però soprattutto ai progressi della Desmosedici ed alla determinazione a fare ancora meglio. È ottimista rispetto al GP 2025, "un incubo", ma l'obiettivo principale sarà soprattutto continuare con i passi avanti visti negli ultimi GP, risolvendo alcuni problemi in particolare. Come andrà Pecco Bagnaia al Balaton Park? Dopo il primo "vero" podio, come l'ha definito, tocca ad un tracciato che il pilota Ducati continua a non digerire. Anzi, stando alle sue dichiarazioni, dall'anno prossimo questo tracciato magiaro verrà depennato dal calendario, lasciando spazio ad un altro.ha detto il bicampione MotoGP, che guarda però soprattutto ai progressi della Desmosedici ed alla determinazione a fare ancora meglio. È ottimista rispetto al GP 2025,, ma l'obiettivo principale sarà soprattutto continuare con i passi avanti visti negli ultimi GP, risolvendo alcuni problemi in particolare.

Pecco Bagnaia: "L'anno scorso è stato un disastro"

"Ci manca ancora un po' di costanza, e consumiamo troppo la gomma posteriore e ci serve più grip". Il piemontese di Ducati evidenzia i problemi maggiori della Desmosedici attuale, anche se i passi avanti ci sono, una progressione iniziata dai test e che continua. "A Barcellona non ero al 100%, al Mugello sì, vedremo cosa succede qui" ha dichiarato, come riporta "L'anno scorso per me è stato un vero disastro, un incubo: non riuscivo a spingere e non mi sentivo bene. Credo che la moto quest'anno possa adattarsi meglio, possiamo pensare di fare bene". La moto non è la stessa dell'inizio di stagione, gli equilibri sono cambiati, come spiega Bagnaia: "È un lavoro difficile, stiamo ricostruendo la base da zero. Stiamo facendo passi avanti, il prossimo obiettivo sarà aumentare il grip posteriore, l'aspetto che al momento ci limita di più". . Il piemontese di Ducati evidenzia i problemi maggiori della Desmosedici attuale, anche se i passi avanti ci sono, una progressione iniziata dai test e che continua. "ha dichiarato, come riporta Motosan . C'è comunque ottimismo per questo GP al Balaton Park.La moto non è la stessa dell'inizio di stagione, gli equilibri sono cambiati, come spiega Bagnaia:

La MotoGP saluta il Balaton Park?

"Siamo passati da uno dei circuiti migliori del mondo [Mugello] a uno dei peggiori". Non è stato detto ancora nulla di ufficiale, ma Pecco Bagnaia anticipa una notizia che probabilmente verrà confermata più avanti: dall'anno prossimo il Balaton Park non ospiterà più la MotoGP. "Non hanno fatto nessun cambio perché è un circuito provvisorio" ha dichiarato. "L'anno prossimo andremo su un altro tracciato e per questo era difficile modificare la pista attuale. Qui c'è pochissimo spazio e hanno disegnato un circuito insolito. Sopravviveremo per un'altra stagione e poi vedremo cosa succede".