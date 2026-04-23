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Misano apre la stagione 2026 del CIV: orari e diretta streaming

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 23 aprile 2026 alle 10:00
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Scatta la stagione 2026 del CIV: il programma del weekend di Misano, gare in diretta su FedermotoTV ed in differita su Sky Sport.
Questo fine settimana il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà l’atto inaugurale del CIV 2026. Il primo di 6 appuntamenti articolati da aprile ad ottobre, con molteplici opportunità per gli appassionati di non perdere un singolo istante della serie tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre Sky Sport trasmetterà le gare in differita.

IL CIV A MISANO SU FEDERMOTOTV

Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4. Compresa naturalmente la Superpole Race, in questa circostanza riservata alla Moto4 (ex PreMoto3). Non mancherà inoltre la diffusione dei campionati “di contorno” che affiancheranno il CIV a Misano. Questo il caso del CIV Femminile, in griglia unica con la Women's European Championship, Trofeo Aprilia RS 660, Suzuki GSX-8R Cup oltre al nuovo V2 Future Champ Ducati Academy.

SKY SPORT IN DIFFERITA

Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manderà in onda il CIV sul proprio canale 208. Per il round di Misano prevista la differita nelle serate di martedì 28 e mercoledì 29 aprile con la trasmissione delle gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4.

DUNLOP CIV 2026

Programma Round 1, Misano
Venerdì 24 aprile
09.00-09.20 Prove Libere V2 Future Champ Ducati Academy
09.25-09.45 Prove Libere CIV Femminile/Women's European Championship
09.50-10.10 Prove Libere 1 Suzuki GSX-8R Cup
10.15-10.35 Prove Libere 1 Trofeo Aprilia RS 660
10.40-11.05 Prove Libere Moto4
11.10-11.35 Prove Libere Sportbike
11.40-12.05 Prove Libere Superbike
12.10-12.35 Prove Libere Supersport
12.40-13.05 Prove Libere Moto3
14.05-14.25 Qualifiche 1 V2 Future Champ Ducati Academy
14.30-14.50 Qualifiche 1 CIV Femminile/Women's European Championship
14.55-15.15 Prove Libere 2 Suzuki GSX-8R Cup
15.20-15.40 Prove Libere 2 Trofeo Aprilia RS 660
15.45-16.10 Qualifiche 1 Moto4
16.15-16.40 Qualifiche 1 Sportbike
16.45-17.10 Qualifiche 1 Superbike
17.15-17.40 Qualifiche 1 Supersport
17.45-18.10 Qualifiche 1 Moto3
Sabato 25 aprile
09.00-09.20 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy
09.25-09.45 Qualifiche 2 CIV Femminile/Women's European Championship
09.50-10.10 Qualifiche 2 Moto4
10.15-10.35 Qualifiche 2 Supersport
10.40-11.00 Qualifiche 2 Superbike
11.05-11.25 Qualifiche 2 Sportbike
11.30-11.50 Qualifiche 2 Moto3
11.55-12.15 Qualifiche 1 Suzuki GSX-8R Cup
12.20-12.40 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660
*13.50 Gara 1 Moto4
*14.35 Gara 1 Supersport
*15.20 Gara 1 Superbike
*16.05 Gara 1 Sportbike
*16.50 Gara 1 Moto3
*17.35 Gara 1 V2 Future Champ Ducati Academy
**18.10 Gara 1 CIV Femminile/Women's European Championship
18.35-18.55 Qualifiche 2 Suzuki GSX-8R Cup
19.00-19.20 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660
Domenica 26 aprile
*09.30 Gara 2 V2 Future Champ Ducati Academy
**10.05 Gara 2 CIV Femminile/Women's European Championship
*10.40 Superpole Race Moto4
*11.20 Gara 2 Sportbike
*12.10 Gara 2 Moto3
*13.55 Gara 2 Superbike
*14.45 Gara 2 Supersport
*15.35 Gara 2 Moto4
*16.20 Gara Suzuki GSX-8R Cup
*16.55 Gara Trofeo Aprilia RS 660
*diretta su FedermotoTV
**diretta anche sul canale YouTube di EMG Eventi e su PLUS TV MOTORI (canale 402 del DTT)

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