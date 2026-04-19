Alex Marquez bacchetta Ducati: "L'infortunio di Marc non c'entra"

Il vicecampione MotoGP Alex Marquez vuole mettersi alle spalle le prime tre gare del Mondiale 2026 e ripartire da Jerez. Dopo la splendida stagione 2025, il pilota Gresini conta sul lavoro degli ingegneri Ducati per tornare nelle zone di vertice e lottare per la vittoria. Ma il suo grande obiettivo è entrare in un team factory. Una condizione che si esaudirà dal prossimo anno grazie a KTM.

Il vicecampione in difficoltà con la GP26

Il 29enne di Cervera deve fare i conti con una situazione differente rispetto alla passata stagione MotoGP. La Ducati GP26 non è ancora pronta per sfruttare tutto il suo potenziale e il test di Jerez dovrà dare risposte inequivocabili ai piloti del marchio emiliano. Il successo di Aprilia nei primi tre Gran Premi risuona come un monito nel box della Rossa, una tendenza che bisogna invertire prima che sia troppo tardi per la classifica generale. "Ciò che meglio definisce questo inizio di stagione è l'accettazione. È una situazione diversa, la accetteremo e lavoreremo", ha detto Alex Marquez ad 'AS'.

Difficile mantenere la calma quando le cose non vanno bene, ma il minore dei fratelli di Cervera ha quel livello di esperienza necessaria per mantenere l'autocontrollo ed evitare errori banali. Ma occorre anche autocritica, perché la GP26 richiede un approccio differente rispetto alla GP24 con cui ha centrato il secondo posto nel campionato MotoGP 2025. "Sono il primo ad ammettere che abbiamo dei problemi e che forse Aprilia è un passo avanti a noi. Ma so di non essere dove potrei essere. Devo essere sempre in lotta per un piazzamento tra i primi cinque".

La situazione di Marc

La situazione attuale della Ducati non ha nulla a che vedere con l'infortunio di Marc. Aprilia quest'anno ha fatto un passo avanti rispetto alla Ducati e sta ottenendo risultati migliori. Quanto durerà? Non lo sappiamo. E su quale pista? Lo scopriremo". Ci sono ancora 19 tappe da disputare e il Mondiale approda in Europa, dove la musica potrebbe cambiare. Jerez sarà un banco di prova per tutti, per Ducati e i suoi avversari. D'altronde Alex Marquez quest'anno ha a disposizione una Desmosedici ufficiale, quindi riceverà altri aggiornamenti nel corso dell'anno. Anche suo fratello Marc Marquez è in difficoltà con questa moto, non certo per le condizioni fisiche precarie... "".

Il futuro di Alex

Sul futuro preferisce non sbottonarsi, in attesa dei comunicati ufficiali. Ma dalla prossima stagione MotoGP Alex Marquez sarà un pilota della KTM factory. "Essere in un team ufficiale in un momento come questo, dove hai a disposizione tutti gli aggiornamenti immediatamente, dove sono concentrati su di te, questo è importante... Credo che quasi tutti sappiano dove andranno. Finché non ci sarà un accordo, non si può annunciare nulla. In passato ho usato la livrea arancione della Momoven in Moto2, ma per ora la mia è blu".