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Qualifiche MotoGP Ungheria: Marquez cade e poi fa la pole, Acosta beffato

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 06 giugno 2026 alle 11:33
Marc Marquez Diggia MotoGP Ungheria
Scivolata e reazione del nove volte iridato, che a Balaton Park ha strappato la P1 al suo futuro compagno di squadra: Bezzecchi in seconda fila.
Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Ungheria 2026 sono andate in archivio. A conquistare la pole position è stato Marc Marquez, che nel primo time attack era caduto subito in curva 1, ma poi si è riscattato alla grande. Sarà lui a partire davanti a tutti a Balaton Park Circuit, come nel 2025, quando dominò per tutto il weekend. Quest'anno non è nella stessa condizione fisica, però non può mai essere sottovalutato.
Battuto di 53 millesimi Pedro Acosta, che sembrava il favorito ed è poi stato fregato dal campione in carica. Comunque, il pilota KTM sembra complessivamente a posto e sarà uno dei protagonisti della Sprint di oggi pomeriggio. Prima fila completata dalla Ducati di un brillante Fermin Aldeguer (team BK8 Gresini).

GP Ungheria: come è andata la Q1

I due piloti più veloci della Q1 erano stati Pecco Bagnaia e Luca Marini, bravi a guadagnare gli ultimi posti per la Q2. Niente da fare per Enea Bastianini, che dovrà scattare dalla quattordicesima casella della griglia, tra la Honda di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Quartararo. Primi due settori e il quarto competitivi, però il terzo è stato problematico per tutti i tre.
Scatterà sedicesimo Iker Lecuona, sostituto dell'infortunato Alex Marquez nel team BK8 Gresini. Le sue prestazioni finora sono positive, considerando che viene dal Mondiale Superbike e che non guida una MotoGP dal 2023, quando fece delle sostituzioni in sella alla Honda. Diciottesima casella per Toprak Razgatlioglu, che con la sua M1 sperava di riuscire a fare un po' meglio su una pista che teoricamente gli era favorevole. Grossa delusione Franco Morbidelli, diciannovesimo con la Ducati del team Pertamina VR46.
Classifica tempi Q1 MotoGP a Balaton Park, Ungheria
Qualifiche MotoGP Ungheria, risultati Q1: tempi e classifica

MotoGP Balaton: tempi, classifica e griglia dopo la Q2

Prima fila Marquez-Acosta-Aldeguer, la seconda è aperta dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che avrà a fianco la Desmosedici di Pecco Bagnaia e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Sul giro secco è mancato qualcosa alla RS-GP26, che però in ottica sprint e gara sembra competitiva.
In terza fila ci sono le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin, così come la Honda di Luca Marini. In quarta troviamo Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Diogo Moreira (Honda LCR) e Jack Miller (Yamaha Pramac).
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP a Balaton Park
Qualifiche MotoGP Ungheria, risultati Q2: tempi e classifica

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