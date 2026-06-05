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Pedro Acosta in testa e confuso, chiede risposte a KTM "Non è normale"

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 05 giugno 2026 alle 18:56
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Pedro Acosta brilla nella prima giornata MotoGP al Balaton Park, ma c'è qualcosa che non sa spiegarsi e chiede lumi a KTM.
Si guardava ad Aprilia, anzi più a Ducati dopo il miglior tempo di Marc Marquez nelle FP1. Ma ecco Pedro Acosta velocissimo nelle prequalifiche MotoGP al Balaton Park, chiuse al comando. Accesso diretto alla Q2 quindi con il miglior tempo. Soddisfatto quindi? Non esattamente, lo spagnolo non nasconde la sua sorpresa assieme ad una buona dose di perplessità. Il perché è presto detto: il cambio totale di sensazioni in sella alla sua RC16 rispetto al GP al Mugello, disputato appena pochi giorni fa. E chiede quindi spiegazioni a KTM... Tiene i piedi per terra e non pensa di essere in grado di giocarsi quella prima vittoria di GP che ancora gli sfugge, anche se farà di tutto per mettersi nella mischia.

Dito puntato su Marquez e Bezzecchi 

Pedro Acosta indica già i suoi favoriti per il Gran Premio d'Ungheria. "Marc aveva un ritmo impressionante con la gomma media, Marco anche" ha sottolineato, come riporta Motosan. Guardando a sé invece, sa cosa non deve fare. "Non devo commettere l'errore dell'anno scorso, la caduta nel primo giro delle qualifiche" ha ricordato il pilota di punta di KTM Factory. L'obiettivo chiaramente è partire il più avanti possibile, per poter puntare a qualcosa di importante. "L'anno scorso sono andato vicinissimo alla lotta per la vittoria proprio su questa pista" ha dichiarato. "Però partivo molto indietro e Marc è scappato, così ho perso l'occasione".

Acosta non si spiega la KTM 

Due GP consecutivi e per lo spagnolo sembra di parlare di due moto diverse. "Non sono contento perché non è normale, non ha nessuna logica" ha ammesso Pedro Acosta, come detto sorpreso e confuso. "Oggi siamo andati benissimo e una settimana fa abbiamo fatto tanta fatica. Vediamo se trovo qualche spiegazione, altrimenti è difficile fare un campionato stabile". Una domanda neanche troppo indiretta per KTM. "C'è troppa differenza tra un buon weekend ed uno cattivo. Un brutto fine settimana dev'essere chiudere 5° o 6° in gara. Dobbiamo capire".
MotoGP: Pedro Acosta velocissimo ma dubbioso al Balaton Ring

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Pedro Acosta

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