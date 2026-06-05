MotoGP Ungheria, classifica FP1: Marquez comanda al Balaton, Bezzecchi 9°

Prima sessione di prove libere guidata dal campione Ducati, la migliore Aprilia è quella di Fernandez. Marini (Honda) e Razgatlioglu (Yamaha Pramac) in top 10.

La mattinata al Balaton Park Circuit si chiude con il miglior tempo fatto registrare da Marc Marquez , che nonostante una condizione fisica ancora non perfetta è stato il più veloce di tutti nella FP1. Best lap in 1'38"626. Alle sue spalle c'è l'Aprilia di Raul Fernandez, che incassa 169 millesimi rispetto al campione in carica MotoGP. Podio virtuale della sessione completato dalla KTM di Pedro Acosta, distante 298 millesimi dal pilota Ducati.

MotoGP Ungheria, risultati FP1: tempi e classifica al Balaton Park

Tre marchi diversi nelle prime tre posizioni, poi c'è un trio ducatista composto da Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia con ritardi da Marquez che superano i 4 decimi. In settima posizione l'altra Aprilia Trackhouse, quella guidata da Ai Ogura, che precede la Honda di Luca Marini.

Marco Bezzecchi, leader della classifica generale MotoGP e recente vincitore al Mugello, ha chiuso la FP1 con il nono tempo. 742 millesimi di gap rispetto a MM93. Top 10 chiusa da Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del team Prima Pramac. Il tre volte iridato Superbike si sta trovando abbastanza a suo agio al Balaton Park Circuit, dove aveva già corso nel 2025 con la BMW M 1000 RR nel campionato delle derivate di serie. Ora è un'altra storia, però le caratteristiche della pista sembrano venire incontro a lui e alla sua moto attuale.

Tempi e distacchi di questa prima sessione di prove libere vanno presi con le pinze, ogni team ha fatto un lavoro specifico con i propri piloti. Nel pomeriggio, nelle Prequalifiche, dovremmo capire meglio i valori in Ungheria.

Classifica tempi FP1 MotoGP al Balaton Park Circuit

Paolo Bonora (Aprilia) e Michele Masini (Gresini)

Paolo Bonora, race manager Aprilia, ha parlato a Sky Sport MotoGP: "Qui bisogna dimostrare che la moto di quest'anno ha fatto un passo in avanti. È una pista completamente diversa, più stop and go e più stretta, quindi servono degli aggiustamenti al setup. L'anno scorso sistemare l'agilità e mantenere la stabilità è stato un aspetto chiave. Sembra che abbiamo fatto uno step in avanti in entrambe le direzioni. Questo è un tracciato molto particolare e verranno evidenziati tutti questi aspetti, speriamo di confermare i miglioramenti. In Curva 1 e in Curva 7 c'è stata la riasfaltatura, capiremo bene la situazione dai dati".

Anche Michele Masini, team manager BK8 Gresini Racing, si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP per parlare delle condizioni di Alex Marquez e anche della presenza di Iker Lecuona come sostituto: "Con Alex ci siamo sentiti anche prima. Era dal fisioterapista, sta facendo il possibile e anche un po' l'impossibile per recuperare al più presto. Ovviamente, sta prestando massima attenzione, con l'obiettivo di fare ogni giorno un passo avanti verso la guarigione. Non abbiamo fretta, la priorità è che torni al 100%, poi decideremo quando tornerà in pista. Lecuona ha fatto un primo run molto lungo e molto bene, migliorando giro dopo giro. Siamo contenti di avergli dato questa opportunità, dato che sta facendo un campionato Superbike molto buono. Speriamo che possa fare un weekend in crescita, divertendoci".

MotoGP: ufficiale la "regola anti Marquez"

Pit Lane Procedures, con un aggiornamento resosi necessario a seguito di quanto accaduto a Jerez. Molti ricorderanno che Marc Marquez nella Sprint cadde all'ultima curva e poi tagliò pista e prato per entrare nella corsia box. Prima dell'inizio dell'azione in pista sono arrivati dei comunicati ufficiali importanti. Uno ha riguardato le, con un aggiornamento resosi necessario a seguito di quanto accaduto a Jerez. Molti ricorderanno che Marc Marquez nella Sprint cadde all'ultima curva e poi tagliò pista e prato per entrare nella corsia box. Una manovra contestata da molti e che non fu punita , perché il regolamento non prevedeva alcun tipo di penalità. Il pilota Ducati aveva commesso un'azione ritenuta irregolare.

MotoGP: ufficiale la "regola anti Marquez"

delimitati dalla linea bianca tratteggiata, seguendo la strada di accesso alla corsia dei box e attraversando il punto di cronometraggio designato per l’ingresso nella corsia dei box. Ora le procedure sono state formalmente aggiornate, in linea con il protocollo di ingresso in pit lane emanato dalla Direzione di Gara in vista del Gran Premio di Francia. In tutte le sessioni in pista, comprese le gare, l'unico ingresso e uscita consentiti dalla corsia dei box è quello effettuato utilizzando il punto e il percorso di ingresso/uscita designati,

In tutti i casi si applicano le informazioni specifiche emanate dalla Direzione di Gara per ciascun circuito che definiscono i percorsi vietati. Nel caso in cui la linea bianca tratteggiata non venga attraversata o la strada di ingresso/uscita dalla corsia dei box non venga utilizzata per intero, gli Steward potranno applicare le penalità del caso. L'aggiornamento del regolamento impedirà casi simili a quello che ha visto Marquez protagonista nel GP di Spagna.

Trackhouse ha un nuovo title sponsor

Un altro annuncio importante di questa mattinata è stato diramato dalla squadra americana Trackhouse, rinominata SuperFile Trackhouse MotoGP Team dopo aver firmato un contratto pluriennale con SuperFile, società con sede a Chicago che è diventata la nuova title partner del team di Justin Marks.

Trackhouse annuncia il nuovo title sponsor SuperFile

Una partnership tra le parti era già stata ufficializzata in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, dove Ai Ogura e Raul Fernandez avevano corso con i loghi SuperFile sulla parte anteriore delle loro Aprilia RS-GP26. Invece, la prima livrea completa SuperFile era stata svelata in occasione del Gran Premio di Spagna a Jerez. Ora l'accordo è stato ampliato e riguarda anche i diritti di denominazione della squadra.