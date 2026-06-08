MXGP, Guadagnini racconta l’operazione: “Spalla al 50% da due anni, ora riparto”

Mattia Guadagnini spiega la situazione della spalla infortunata e operata: il pilota MXGP rimarrà fermo a lungo per rimettersi.

A circa un mese dall' infortunio ad una spalla, Mattia Guadagnini fa il punto della situazione attraverso i suoi canali social. Il pilota MXGP di Van Venrooy KTM ( ora sostituito da Rick Elzinga, ex Beta ) è finito sotto i ferri per sistemare definitivamente la spalla sinistra, che già aveva riportato 6-7 infortuni in passato, prima di quest'ultimo. Guadagnini ammette anche che la condizione della sua spalla è problematica da tempo, da ben due anni infatti è al 50% e di conseguenza anche il suo impegno nel Mondiale MXGP ne ha risentito. L'intervento è stato importante ed il recupero non sarà brevissimo, quindi la stagione 2026 potrebbe essere già finita per il 24enne di Bassano del Grappa, ma questo è il meno. Conta ora tornare in forma, poi si penserà all'impegno agonistico. Di seguito vi lasciamo le parole del pilota Van Venrooy KTM.

Mattia Guadagnini spiega la situazione e ammette: "Ci vorrà un po' di tempo"

Ciao a tutti, non mi sono fatto sentire molto ultimamente ma ora voglio darvi un aggiornamento dopo l'intervento. Ho avuto una caduta durante i test la settimana successiva al GP del Trentino, che si è rivelata una strana frattura della clavicola in un punto in cui avevo già una placca. È stato necessario un intervento chirurgico e abbiamo anche sistemato alcune vecchie fratture che mi hanno dato molti problemi negli ultimi due anni, avendo solo il 50% della forza rispetto all'altra spalla. Ci vorrà un po' di tempo, ma sfrutterò questo periodo per tornare finalmente al 100% fisicamente e mentalmente. Grazie alle poche ma fantastiche persone che mi stanno supportando, spero di darvi presto delle buone notizie. Torneremo presto.