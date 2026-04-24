Marquez in top 5 nelle pre-qualifiche MotoGP a Jerez, a mezzo secondo dal fratello Alex: non si aspetta di essere da vittoria nel weekend.

Ci sono due Ducati in cima alla classifica del venerdì di prove MotoGP del Gran Premio di Spagna 2026, ma non sono quelle del team factory. In vetta c'è Alex Marquez, seguito da Fabio Di Giannantonio. La prima rossa è quella di Marc Marquez , quarto alle spalle dell' Aprilia di Marco Bezzecchi . Tra il nove volte campione del mondo e il fratello ci sono 523 millesimi.

MotoGP Spagna 2026, Prove: le sensazioni di Marc Marquez

Il pilota del team Ducati Lenovo MotoGP non si sente in grado di poter ambire al podio dopo le prove a Jerez: "L'obiettivo principale era raggiungere la Q2 e ci siamo riusciti. Considerata la situazione, non è stato affatto facile. Ma dobbiamo continuare a lavorare per tutto il fine settimana se vogliamo avere qualche possibilità di lottare per il podio. Al momento, siamo ben lontani da questo obiettivo e possiamo puntare al quarto o quinto posto. Dobbiamo migliorare, soprattutto in qualifica, perché sarà fondamentale".

Marquez ha spiegato qual è il suo principale problema in questo momento: "La difficoltà maggiore si riscontra sul giro singolo. Poi, con le gomme usate, le cose si equilibrano un po', ma quello che si perde con le gomme nuove non si può recuperare. Perdo la maggior parte del tempo nelle ultime due curve veloci a destra. Non sono curve in cui mi sento di correre troppi rischi. Se domani me la sentirò, ci proverò; altrimenti, dovrò andare sul sicuro".

Il T4 è un tallone d'Achille del nove volte iridato, che però ha certamente il potenziale per riuscire a sistemare anche quel settore della pista. Analizzando i dati, compresi quelli di Alex, ci sicuramente verranno elaborate alcune idee da provare nella FP2. L'ultima sessione di prove libere potrebbe essere cruciale.

Alex favorito a Jerez

Marc ammette che firmerebbe per una vittoria del fratello con lui semplicemente sul podio: "Sì - risponde - perché al momento ha più possibilità di vincere di me. Quindi devo impegnarmi di più. Fisicamente sto bene, tutto dipende dal continuare ad allenarmi e a ritrovare la velocità".

Proprio a Jerez, nel 2025 Alex Marquez ha conseguito la sua prima vittoria in una gara lunga MotoGP. Fu un momento speciale per il pilota del team Gresini, che al traguardo arrivò davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati di Marc. Nella giornata di venerdì è stato super veloce, in Andalusia sembra aver messo da parte i problemi avuti a inizio stagione con la nuova Desmosedici GP26. Vedremo se riuscirà a bissare il successo dello scorso anno o se ci sarà qualcuno in grado di batterlo.