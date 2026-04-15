MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

CIV Superbike da record: l'elenco iscritti della stagione 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 15 aprile 2026 alle 21:15
AN3I0152 copia_result
Boom di iscritti nel CIV Superbike con 37 piloti confermati per la stagione 2026: ecco la lista con tutti i partecipanti.
Uno schieramento di partenza da "tutto esaurito" per una stagione che si prospetta tra le più avvincenti e spettacolari di sempre. A sostanzialmente una settimana dal primo round del 24-26 aprile prossimi a Misano, la Federazione Motociclistica Italiana ha diramato l'entry list definitiva del CIV Superbike. In un 2026 all'insegna del rinnovamento con il nuovo ciclo tecnico su base Production Bike, la top class tricolore registra l'adesione di ben 37 piloti (forse 38) in rappresentanza di 5 case costruttrici (Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Yamaha). Come si suol dire: "tanta roba"...

I PROTAGONISTI DEL CIV SUPERBIKE

Con il Campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Racing) impegnato a "mezzo servizio" complice le concomitanze con il Mondiale Endurance motociclistico, il favorito d’obbligo è Michele Pirro. Il collaudatore Ducati MotoGP ha deciso di unirsi al "suo" Garage 51 Racing con il chiaro intento di appropriarsi del personale undicesimo titolo italiano. La grande novità è rappresentata dalla presenza di Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing), mattatore dei test pre-campionato. Perso Pirro, il Barni Racing farà affidamento su Davide Stirpe e Nicholas Spinelli (infortunato e in forte dubbio per la prima di Misano). Tra i più attesi spicca Samuele Cavalieri (Broncos Racing). Per gli analoghi impegni nel FIM EWC, ritroveremo in qualità di illustri part-timer Gabriele Giannini (Scuderia Improve), Kevin Manfredi (Atomico Racing) oltre al rientrante Christian Gamarino (Sisma Racing).

NOVITÀ

In cerca di riscatto Luca Vitali, il quale si è creato attorno una propria struttura con il supporto di TCF75 Racing. Sotto le insegne Vitali Racing Team by TCF75 potrebbero/dovrebbero correre anche Simone Saltarelli (qualche gara) e, per quanto mancante dalla lista degli iscritti, Francesco Cocco. In un CIV Superbike sempre più giovane, Pistard Racing è già certo di puntare sul riconfermatissimo Riccardo Russo e Mattia Volpi. Dal CIV Supersport salgono in un sol colpo Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team), Andy Verdoia (Scuderia Improve) e Luigi Montella (Atomico Racing). Nella entry list si scorge altresì il nome di Luca Bernardi, in pista nei test con una Ducati V4 a conduzione familiare. Non compare, salvo cambiamenti in corso d'opera, quello di Andrea Iannone...

ENTRY LIST CIV SUPERBIKE 2026

4 - Luigi Montella - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4
5 - Edoardo Quarta - Yamaha R1
6 - Emanuele Pusceddu - Axon Seven Team - BMW S 1000 RR
14 - Matteo Morri - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4
15 - Matteo Ciprietti - ZPM Motorsport Racing - Ducati Panigale V4
16 - Gabriele Ruiu - Team B-Max Racing - Ducati Panigale V4
18 - Christian Gamarino - Sisma Racing Team - BMW S 1000 RR
19 - Gabriele Giannini - Scuderia Improve-Firenze Motor - Honda CBR 1000RR-R
21 - Michael Ruben Rinaldi - Team B-Max Racing - Ducati Panigale V4
23 - Manuel Margarito - DMR Racing Team - Yamaha R1
25 - Andy Verdoia - Scuderia Improve-Firenze Motor - Honda CBR 1000RR-R
27 - Filippo Rovelli - Penta Motorsport - Honda CBR 1000RR-R
29 - Nicholas Spinelli - Barni Spark Racing Team - Ducati Panigale V4
30 - Alberto Butti - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4
34 - Kevin Manfredi - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4
36 - Lorenzo Gabellini - GAS Racing Team - Yamaha R1
37 - Andrea Boscoscuro - Honda CBR 1000RR-R
43 - Paolo Pacitto - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4
46 - Edvin Rojeras - Axon Seven Team - BMW S 1000 RR
51 - Michele Pirro - Garage 51 Racing Team by DTO - Ducati Panigale V4
52 - Alessandro Delbianco - DMR Racing Team - Yamaha R1
53 - Gianluca Sconza - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4
55 - Michele Amadori - RR Racing - Ducati Panigale V4
63 - Davide Stirpe - Barni Spark Racing Team - Ducati Panigale V4
70 - Luca Vitali - Vitali Racing Team by TCF75 - Aprilia RSV4 1100 RR
71 - Christoffer Bergman - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4
72 - Alessio Finello - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4
73 - Simone Saltarelli - Vitali Racing Team by TCF75 - Aprilia RSV4 1100 RR
76 - Samuele Cavalieri - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4
77 - Mattia Volpi - Pistard Racing Team - BMW S 1000 RR
84 - Riccardo Russo - Pistard Racing Team - BMW S 1000 RR
91 - Luca Bernardi - Ducati Panigale V4
97 - Alessandro Costantino - Z.Esse Squadra Corse - Honda CBR 1000RR-R
111 - Luca Ottaviani - Extreme Racing Service - Honda CBR 10000RR-R
121 - Simone Saltarelli - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4
173 - Alessandro Usai - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4
341 - Kevin Terranova - Ducati Panigale V4

Leggi anche

Ricambio generazionale nel CIV Superbike: invasione di under-25Ricambio generazionale nel CIV Superbike: invasione di under-25
La rinascita del CIV Superbike: sarà una stagione 2026 da non perdereLa rinascita del CIV Superbike: sarà una stagione 2026 da non perdere
Photo Courtesy: Salvatore Annarumma
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CIV Superbike

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Simone Saltarelli
In Pista

Simone Saltarelli, grave infortunio a Le Mans: operazione d’urgenza alla mano

15 aprile 2026
La QJ Motor ha ottenuto l'omologazione per la nuova Supersport
In Pista

Supersport, QJMotor debutta ad Assen: risolto il problema dell’omologazione

14 aprile 2026
Alessandro Zaccone
In Pista

Mondiale Supersport, Zaccone il migliore degli italiani: crescita costante su Ducati

14 aprile 2026

Altre notizie

San Marino 2001

Formula 1 Imola 2001: Ralf Schumacher, la maledizione Williams quel Mondiale epico

Formula 1
Remo Marinato, che storia: nulla è impossibile a chi crede

Remo Marinato, che storia: nulla è impossibile a chi crede

Storie di Moto
Motul spinge Bimota e sorride all'era Liberty Media

Motul spinge Bimota, agli sponsor piace la svolta Liberty Media

Traiettorie
motocross-trentino-orari-2026

Spettacolo MXGP in Trentino: sfida tra big, Italia d'assalto e orari del weekend

Motocross
Simone Saltarelli

Simone Saltarelli, grave infortunio a Le Mans: operazione d’urgenza alla mano

In Pista

Articoli popolari

Massimo Rivola

Aprilia, colpo basso a Ducati: dopo Bagnaia un altro pilota nel mirino

MotoGP
Pablo Nieto

VR46 sotto pressione: Aprilia spiazza Ducati, Jerez prova del nove

MotoGP
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK

SBK, Iker Lecuona furioso con KTM in MotoGP: "Volevo staccare delle teste"

Superbike
Pecco Bagnaia

Ducati GP26 sotto accusa: Bagnaia rischia un addio molto amaro

MotoGP
KC2A7885_result

CIV, Moto3 ai minimi storici nell'Italiano: gli scenari futuri

In Pista

Loading