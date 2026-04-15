CIV Superbike da record: l'elenco iscritti della stagione 2026

Boom di iscritti nel CIV Superbike con 37 piloti confermati per la stagione 2026: ecco la lista con tutti i partecipanti.

Uno schieramento di partenza da "tutto esaurito" per una stagione che si prospetta tra le più avvincenti e spettacolari di sempre. A sostanzialmente una settimana dal primo round del 24-26 aprile prossimi a Misano, la Federazione Motociclistica Italiana ha diramato l'entry list definitiva del CIV Superbike. In un 2026 all'insegna del rinnovamento con il nuovo ciclo tecnico su base Production Bike , la top class tricolore registra l'adesione di ben 37 piloti (forse 38) in rappresentanza di 5 case costruttrici (Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Yamaha). Come si suol dire: "tanta roba"...

I PROTAGONISTI DEL CIV SUPERBIKE

Con il Campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Racing) impegnato a "mezzo servizio" complice le concomitanze con il Mondiale Endurance motociclistico, il favorito d’obbligo è Michele Pirro. Il collaudatore Ducati MotoGP ha deciso di unirsi al "suo" Garage 51 Racing con il chiaro intento di appropriarsi del personale undicesimo titolo italiano. La grande novità è rappresentata dalla presenza di Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing), mattatore dei test pre-campionato. Perso Pirro, il Barni Racing farà affidamento su Davide Stirpe e Nicholas Spinelli (infortunato e in forte dubbio per la prima di Misano). Tra i più attesi spicca Samuele Cavalieri (Broncos Racing). Per gli analoghi impegni nel FIM EWC, ritroveremo in qualità di illustri part-timer Gabriele Giannini (Scuderia Improve), Kevin Manfredi (Atomico Racing) oltre al rientrante Christian Gamarino (Sisma Racing).

NOVITÀ

In cerca di riscatto Luca Vitali, il quale si è creato attorno una propria struttura con il supporto di TCF75 Racing . Sotto le insegne Vitali Racing Team by TCF75 potrebbero/dovrebbero correre anche Simone Saltarelli (qualche gara) e, per quanto mancante dalla lista degli iscritti, Francesco Cocco. In un CIV Superbike sempre più giovane, Pistard Racing è già certo di puntare sul riconfermatissimo Riccardo Russo e Mattia Volpi. Dal CIV Supersport salgono in un sol colpo Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team), Andy Verdoia (Scuderia Improve) e Luigi Montella (Atomico Racing). Nella entry list si scorge altresì il nome di Luca Bernardi, in pista nei test con una Ducati V4 a conduzione familiare. Non compare, salvo cambiamenti in corso d'opera, quello di Andrea Iannone...

ENTRY LIST CIV SUPERBIKE 2026

5 - Edoardo Quarta - Yamaha R1 6 - Emanuele Pusceddu - Axon Seven Team - BMW S 1000 RR 14 - Matteo Morri - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4 15 - Matteo Ciprietti - ZPM Motorsport Racing - Ducati Panigale V4 16 - Gabriele Ruiu - Team B-Max Racing - Ducati Panigale V4 18 - Christian Gamarino - Sisma Racing Team - BMW S 1000 RR 19 - Gabriele Giannini - Scuderia Improve-Firenze Motor - Honda CBR 1000RR-R 21 - Michael Ruben Rinaldi - Team B-Max Racing - Ducati Panigale V4 23 - Manuel Margarito - DMR Racing Team - Yamaha R1 25 - Andy Verdoia - Scuderia Improve-Firenze Motor - Honda CBR 1000RR-R 27 - Filippo Rovelli - Penta Motorsport - Honda CBR 1000RR-R 29 - Nicholas Spinelli - Barni Spark Racing Team - Ducati Panigale V4 30 - Alberto Butti - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4 34 - Kevin Manfredi - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4 36 - Lorenzo Gabellini - GAS Racing Team - Yamaha R1 37 - Andrea Boscoscuro - Honda CBR 1000RR-R 43 - Paolo Pacitto - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4 46 - Edvin Rojeras - Axon Seven Team - BMW S 1000 RR 51 - Michele Pirro - Garage 51 Racing Team by DTO - Ducati Panigale V4 52 - Alessandro Delbianco - DMR Racing Team - Yamaha R1 53 - Gianluca Sconza - Team Grandi Corse - Ducati Panigale V4 55 - Michele Amadori - RR Racing - Ducati Panigale V4 63 - Davide Stirpe - Barni Spark Racing Team - Ducati Panigale V4 70 - Luca Vitali - Vitali Racing Team by TCF75 - Aprilia RSV4 1100 RR 71 - Christoffer Bergman - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4 72 - Alessio Finello - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4 73 - Simone Saltarelli - Vitali Racing Team by TCF75 - Aprilia RSV4 1100 RR 76 - Samuele Cavalieri - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4 77 - Mattia Volpi - Pistard Racing Team - BMW S 1000 RR 84 - Riccardo Russo - Pistard Racing Team - BMW S 1000 RR 91 - Luca Bernardi - Ducati Panigale V4 97 - Alessandro Costantino - Z.Esse Squadra Corse - Honda CBR 1000RR-R 111 - Luca Ottaviani - Extreme Racing Service - Honda CBR 10000RR-R 121 - Simone Saltarelli - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4 173 - Alessandro Usai - Broncos Racing Team - Ducati Panigale V4 341 - Kevin Terranova - Ducati Panigale V4 4 - Luigi Montella - Atomico Racing Team - Ducati Panigale V4

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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