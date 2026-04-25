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Mercato piloti: Diggia mette sotto scacco Ducati e VR46

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 25 aprile 2026 alle 9:36
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio a Jerez conferma di vivere un momento d'oro in sella alla Ducati Desmosedici. Il pilota del team VR46 firma il secondo miglior tempo del venerdì e guarda con maggior ottimismo alla sessione di mercato piloti MotoGP. Attualmente non sta usando le ultime evoluzioni aerodinamiche della GP26 e va dritto per la sua strada, che finora si sta rivelando quella giusta.

Una Ducati senza gli ultimi aggiornamenti

Il pilota romano è riuscito a far segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove e a chiudere la giornata molto vicino alla vetta. Per Di Giannantonio una Ducati competitiva ma diversa da quella di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Perché la sua moto non ha i componenti più recenti? "Beh, penso che dovremmo chiarire alcune cose. Diciamo solo che la nostra moto è potente. Ha un avantreno robusto e un'ottima tenuta di strada al posteriore. È una moto potente", ha spiegato Fabio.
Lungi dall'essere una lamentela, l'italiano voleva trasmettere fiducia nella moto che attualmente possiede. Il suo messaggio era chiaro: la base della moto funziona e la prestazione di venerdì lo dimostra. Ci sono dettagli da limare, i punti deboli sono noti. "Mi piacerebbe avere un feedback maggiore dalla gomma anteriore per poter spingere di più, soprattutto quando la pressione cala. Con la ruota posteriore, quando si spinge al massimo, si possono commettere errori e sollecitare eccessivamente la gomma. Ma nel complesso, la moto è ottima e sono molto contento".

Il gap con Aprilia

Il feeling con l'avantreno rimane cruciale, soprattutto su un circuito come Jerez, dove la precisione in ingresso curva fa una differenza significativa. Sarà un weekend di MotoGP fondamentale per capire quanto sia grande il gap tra Aprilia e Ducati, o se magari si è azzerato. "Penso che abbiano ancora qualcosa in più - ha ammesso 'Diggia' -. Quando sei un po' indietro, è facile che il distacco aumenti perché devi spingere di più la moto".
Lunedì sarà una giornata di test MotoGP fondamentale per l'evoluzione della GP26, l'ultimo prototipo con motore 1000cc. "Hanno introdotto degli aggiornamenti, ma al momento non li sto testando. È molto facile perdere la bussola durante un weekend se si inizia a provare cose nuove. Avremo lunedì per farlo".

Le vicende di mercato

In questo momento contano i risultati... che spingono il mercato. Fabio Di Giannantonio ha chiesto un miglioramento dell'ingaggio e una moto full-factory per la prossima stagione, forte del corteggiamento della KTM ufficiale. La Casa di Mattighofen sta pensando di affiancarlo ad Alex Marquez per il 2027-2028, visto che l'affare Vinales sembra ormai saltato. Per l'alfiere capitolino si aprono nuove alternative e le prossime settimane saranno cruciali per definire il suo futuro. Non è da escludere un ritorno di Luca Marini in VR46, in caso di incroci di mercato al momento non ancora prevedibili...

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