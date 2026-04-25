Alex Marquez prende casa: "Sarò sempre il fratello minore di Marc"

Con l'inizio della stagione europea a Jerez, tutti gli occhi sono puntati sul duello Aprilia contro Ducati nella classe MotoGP. La Casa di Borgo Panigale ha dominato la prima giornata andalusa. Presto per fare previsioni, ma la tendenza sembra indicare che la Desmosedici abbia ridotto il gap dalle RS-GP. Alex Marquez conferma che il tracciato intitolato ad Angel Nieto è il suo terreno di conquista.

Alex e Marquez... divisi ma sempre uniti

Il minore dei fratelli di Cervera ha festeggiato il suo trentesimo compleanno lo scorso giovedì e festeggia con il miglior crono nel venerdì di Jerez. L'anno scorso qui ha celebrato i 29 anni, regalandosi la prima vittoria in MotoGP. Quest'anno ha intenzione di ripetersi e andarsi a prendere il primo podio stagionale, davanti al pubblico di casa. Dall'inizio dell'anno molto è cambiato per Alex Marquez. A cominciare dall'abitazione.

Entrambi stiamo invecchiando e dobbiamo essere indipendenti. Ma trascorro tanto tempo con mio fratello che quasi dimentico (di vivere in case separate, ndr)". Da poco più di un mese ha lasciato la casa di suo fratello Marc per andare a vivere da solo. "(di vivere in case separate, ndr)".

Alex e Marc sembrano vivere in simbiosi fuori dalla pista, condividendo ogni allenamento e gran parte del tempo libero. "Sì, sarò sempre il fratello minore. Quando compirò 50 anni sarò sempre il fratellino più piccolo". Ha festeggiato il trentesimo compleanno insieme agli amici più intimi, ma il regalo più bello potrebbe arrivare a Jerez con una vittoria. "Non solo per il trionfo, ma anche per il bonus collegato", ha scherzato il pilota numero 73.

Le sensazioni in sella alla Ducati GP26 non sono ancora ottimali, nonostante il best lap firmato venerdì. "Siamo molto indietro, questa è la realtà. Non mi sento come l'anno scorso quando tutto filava liscio. Aprilia ha alzato l'asticella, penso che noi ci siamo un po' fermati".

La sfida con l'Aprilia

Marco Bezzecchi ha collezionato tre vittorie nei primi tre Gran Premi del 2026, attualmente è il leader del campionato MotoGP. Nelle ultime cinque gare è sempre stato in testa. "Dobbiamo restare concentrati e non farci prendere dal panico", ha suggerito Alex Marquez. "Lunedì abbiamo un test importante per noi, sarà allora che vedremo meglio la situazione". Si prevedono aggiornamenti per la Desmosedici GP26 e il pilota Gresini non sarà tagliato fuori dallo sviluppo, nonostante dal prossimo anno sarà un pilota KTM. "Ducati rispetta sempre le decisioni e il cambio squadra non è ancora confermato. Anche a Martin hanno dato tutto quello che avevano, nonostante sapessero che andava in Aprilia".

Jorge Martin ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Alex Marquez negli ultimi minuti della sessione pomeridiana. Un punto a favore per le Ducati in questo weekend di MotoGP che dovrebbe segnare il riscatto della Rossa. "Una giornata davvero importante per noi. Non mentirò, ne avevamo bisogno", ha concluso. “Sarà importante lottare per la pole position e poi cercare di essere molto concentrati per la Sprint".