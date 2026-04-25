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Qualifiche MotoGP Jerez: Marquez strappa la pole a Zarco, 4° Bezzecchi

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 25 aprile 2026 alle 11:42
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez
MotoGP Jerez 2026, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia
Duello Marquez-Zarco per la P1, la spunta il pilota Ducati: ecco come sono andate le Qualifiche MotoGP di oggi a Jerez.
Le Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 terminano con la pole position conquistata da Marc Marquez, il più bravo di tutti nelle condizioni miste della Q2 MotoGP a Jerez. Il pilota del team Ducati Lenovo ha battuto per 140 millesimi un fantastico Johann Zarco su Honda LCR. In prima fila con loro anche Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici GP26 del team Pertamina Enduro VR46.

MotoGP Jerez: com'è andata la Q1

I due piloti che sono stati in grado di passare dalla Q1 alla Q2 sono stati Joann Zarco e Pedro Acosta, che da inizio sessione sono apparsi i più veloci sulla pista bagnata di Jerez. Hanno fatto la differenza su tutti gli altri, basti pensare che il terzo è Brad Binder a 925 millesimi dal francese del team Honda LCR. A fianco del pilota KTM partiranno le Honda HCR di Joan Mir e Luca Marini.
Fabio Quartararo (poleman del 2025) partirà dalla diciassettesima casella della griglia, mentre Franco Morbidelli dalla diciottesima e Toprak Razgatlioglu dalla diciannovesima. Il turco del team Prima Pramac Yamaha aveva fatto una FP2 promettente, con annesso super salvataggio "alla Marc Marquez", però poi nella Q1 non è riuscito a essere competitivo con la sua M1.
La Q2 è partita in ritardo, dato che la Ducati di Morbidelli ha perso olio ed è stato necessario pulire la pista. Le condizioni generali dell'asfalto sono sempre rimaste umide, quindi con l'obbligo di ripartire con gomme rain.

GP Spagna 2026: i risultati della Q2

Prima fila Marquez-Zarco-Di Giannantonio, la seconda è aperta dall'Aprilia di Marco Bezzecchi. A fianco del leader della classifica generale MotoGP partiranno Alex Marquez (caduto in curva 9) e Pedro Acosta. Settimo tempo per Jorge Martin, protagonista di una caduta in curva 1 a 4 minuti dalla fine delle Qualifiche. Da ricordare che il campione MotoGP 2024 dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia della gara di domenica. Ottavo tempo per Enea Bastianini su KTM del team Tech3, appena meglio di Raul Fernandez su Aprilia del team Trackhouse.
Solo decimo Pecco Bagnaia, che non ha trovato feeling e velocità nelle condizioni di stamattina a Jerez. Da capire come sarà l'asfalto nella Sprint (partenza ore 15), mentre per la gara lunga di domenica sembra certo che si correrà sull'asciutto.
MOTOGP SPAGNA 2026, RISULTATI QUALIFICHE JEREZ: TEMPI, CLASSIFICA E GRIGLIA
MotoGP Qualifiche Jerez Classifica Griglia

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