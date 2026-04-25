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Pole a sorpresa a Jerez: Veijer spiazza tutti in Moto2, Vietti e Arbolino attardati

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 25 aprile 2026 alle 14:25
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Collin Veijer centra la prima pole Moto2 a Jerez, e gli italiani dove sono? Cronaca e classifiche.
Si guardava a ben altri protagonisti, invece Collin Veijer sorprende tutti. È sua la pole position a Jerez, la prima per il pilota olandese di KTM Ajo nella categoria Moto2. Ottimo risultato anche per la Forward con Alex Escrig, che si piazza al secondo posto, mentre chiude la prima fila Manuel Gonzalez davanti a Senna Agius, vincitore dello scorso Gran Premio ad Austin. Italiani ahimè dispersi: Celestino Vietti è 13°, appena davanti a Tony Arbolino, arrivato dalla Q1, mentre Luca Lunetta si ferma prematuramente per problemi tecnici nel primo turno di qualifiche. Ecco com'è andata.
-> Tutti gli orari del Gran Premio a Jerez

Qualifiche, via alla Q1 

Dopo la pioggia nelle FP2 torna il sole per questa sessione a Jerez. Quattro posti da assicurarsi, Arbolino e Lunetta sono tra i protagonisti, ma proprio il rookie SpeedRS si ferma dopo pochi minuti per un problema alla sua moto. Sasaki brilla al comando, anche Huertas esulta col 2° posto, infine Canet e Arbolino si assicurano gli ultimi posti disponibili per la Q2.

Chi si prende la pole? 

Assalto scatenato alla prima casella in griglia per il GP di Spagna. A differenza della Moto3, non sono solo i ragazzi di casa. A referto le cadute di Sergio Garcia e Dani Munoz, mentre Alonso, il duo Intact Gp, Veijer, Escrig si scatenano. Giù invece Izan Guevara, che si era inserito nella mischia ma non completa i suoi ultimi tentativi. Gli italiani sono molto indietro, mentre davanti la bella sorpresa è Collin Veijer, che si assicura la sua prima pole position nella classe Moto2, con Alex Escrig e Manuel Gonzalez a completare la prima fila.

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diDiana Tamantini

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