MotoGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Jerez

Trionfo di Marquez, podio tutto Ducati nella Sprint a Jerez: ecco come cambia la situazione nel Mondiale MotoGP.
È successo un po' di tutto nella sprint race del Gran Premio di Spagna a Jerez
. Partiti con gomme slick su asfalto asciutto, successivamente è arrivata la pioggia a creare il caos. Tra cadute e cambi di moto, utilizzando gomme rain, non ci si è annoiati oggi pomeriggio. Ad avere la meglio è stato Marc Marquez, che era anche caduto con la prima moto e ha avuto la fortuna di farlo vicino all'ingresso pitlane, così da poter montare sulla seconda e poi trionfare. Sul podio MotoGP anche Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.
I 12 punti conquistati da Marquez gli permettono di portarsi a -24 dal leader Marco Bezzecchi
, caduto e ritirato dopo una partenza horror che lo aveva portato fuori dalla top 10. Ritiro pure per il suo compagno di squadra Jorge Martin, che invece ha avuto un problema tecnico alla sua RS-GP26 nelle prime fasi della corsa. Caduto Alex Marquez mentre era in testa con gomme slick su pista bagnata. Domenica la gara lunga non dovrebbe essere condizionata dalla pioggia, ci sarà l'occasione di riscatto per i delusi di oggi.
Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori
CLASSIFICA PILOTI
- Marco Bezzecchi 81 punti
- Jorge Martin 77 punti
- Pedro Acosta 60 punti
- Marc Marquez 57
- Fabio Di Giannantonio 55
- Raul Fernandez 44
- Ai Ogura 37
- Pecco Bagnaia 34
- Alex Marquez 28
- Luca Marini 24
- Brad Binder 23
- Enea Bastianini 22
- Franco Morbidelli 21
- Johann Zarco 15
- Fermin Aldeguer 13
- Fabio Quartararo 9
- Diogo Moreira 9
- Alex Rins 3
- Joan Mir 3
- Toprak Razgatlioglu 1
- Augusto Fernandez 0
- Jack Miller 0
- Maverick Vinales 0
- Michele Pirro 0
- Lorenzo Savadori 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
- Aprilia 105 punti
- Ducati 81 punti
- KTM 71
- Honda 30
- Yamaha 12