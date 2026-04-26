MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Moto3 Jerez: Quiles dominatore indiscusso del GP, caporetto tricolore

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 26 aprile 2026 alle 11:41
quiles-moto3-gp-jerez
Maximo Quiles maestroso a Jerez, ecco infine la netta vittoria di GP. Ed i nostri portacolori...
Ha iniziato al vertice, ha chiuso col successo. Maximo Quiles imperiale a Jerez, indiscusso capoclassifica nella generale con ben 37 punti di margine sul primo degli inseguitori. Podio tutto di casa, completato da Adrian Fernandez e David Munoz, con Marco Morelli rimasto giù per solo 40 millesimi. Per gli italiani è disfatta totale... Ecco com'è andata.

Moto3 Gara

È subito testa a testa Quiles-Munoz, con il pilota Intact GP che passa davanti, anche se per poco, visto che al solito è lotta di gruppo. Finisce con una caduta (contatto con Fernandez) alla prima curva la gara di Bertelle, miglior italiano finora, mentre davanti si infiamma la battaglia tra Quiles, Munoz e Fernandez, in breve tempo in fuga. Prematuramente fuori dalla corsa anche Pini, weekend da dimenticare dopo la bella soddisfazione ad Austin, e Carraro: tutt'e tre i nostri ragazzi della Moto3 sono fuori nei primissimi giri, si chiude quindi con una vera disfatta il primo appuntamento europeo della stagione 2026.
Tornando davanti, è dominio spagnolo: dopo un'intensa battaglia, Quiles riesce a prendere margine ed a volare via, è un successo strepitoso per il dominatore di tutti i turni del fine settimana a Jerez! Dietro di lui le scintille continuano fino alla fine: Munoz, Fernandez e pure Morelli, risalito a passo di marcia nella seconda parte di gara, non si risparmiano e danno vita ad una bella lotta per i due gradini del podio rimasti. Alla fine hanno la meglio i ragazzi spagnoli, ma gara da applausi anche per il rookie argentino, già a podio in Brasile e vicinissimo al bis anche in questo evento iberico.

La classifica di GP 

La classifica generale 

Leggi anche

Quiles imprendibile: pole Moto3 a Jerez e messaggio chiaro, disastro PiniQuiles imprendibile: pole Moto3 a Jerez e messaggio chiaro, disastro Pini
Moto3 Jerez infuocata: spagnoli al top, azzurri flop tranne BertelleMoto3 Jerez infuocata: spagnoli al top, azzurri flop tranne Bertelle
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Moto3

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Michael Dunlop
In Pista

Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100

26 aprile 2026
AN3I1940 copia_result
In Pista

Alessandro Delbianco primo vincitore del CIV Superbike 2026

25 aprile 2026
veijer-moto2-jerez
In Pista

Pole a sorpresa a Jerez: Veijer spiazza tutti in Moto2, Vietti e Arbolino attardati

25 aprile 2026

Altre notizie

alex-marquez-motogp-jerez

GP Jerez, risultati Warm Up: i Marquez dettano il passo, gli orari delle gare

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez beffa il regolamento: "Non faccio polemica"

MotoGP
Michael Dunlop

Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100

In Pista
Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori nella sprint race MotoGP a Jerez

Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Mercato piloti: Diggia mette sotto scacco Ducati e VR46

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP
Pecco Bagnaia caduto nelle pre-qualifiche MotoGP a Jerez

GP Spagna, risultati Practice: Alex Marquez vola a Jerez, per Bagnaia caduta e riscatto

MotoGP
Circuito di Jerez MotoGP

MotoGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Jerez

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

Qualifiche MotoGP Jerez: Marquez strappa la pole a Zarco, 4° Bezzecchi

MotoGP

Loading