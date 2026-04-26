Moto3 Jerez: Quiles dominatore indiscusso del GP, caporetto tricolore

Maximo Quiles maestroso a Jerez, ecco infine la netta vittoria di GP. Ed i nostri portacolori...

Ha iniziato al vertice, ha chiuso col successo. Maximo Quiles imperiale a Jerez, indiscusso capoclassifica nella generale con ben 37 punti di margine sul primo degli inseguitori. Podio tutto di casa, completato da Adrian Fernandez e David Munoz, con Marco Morelli rimasto giù per solo 40 millesimi. Per gli italiani è disfatta totale... Ecco com'è andata.

Moto3 Gara

È subito testa a testa Quiles-Munoz, con il pilota Intact GP che passa davanti, anche se per poco, visto che al solito è lotta di gruppo. Finisce con una caduta (contatto con Fernandez) alla prima curva la gara di Bertelle, miglior italiano finora, mentre davanti si infiamma la battaglia tra Quiles, Munoz e Fernandez, in breve tempo in fuga. Prematuramente fuori dalla corsa anche Pini, weekend da dimenticare dopo la bella soddisfazione ad Austin , e Carraro: tutt'e tre i nostri ragazzi della Moto3 sono fuori nei primissimi giri, si chiude quindi con una vera disfatta il primo appuntamento europeo della stagione 2026.

Tornando davanti, è dominio spagnolo: dopo un'intensa battaglia, Quiles riesce a prendere margine ed a volare via, è un successo strepitoso per il dominatore di tutti i turni del fine settimana a Jerez! Dietro di lui le scintille continuano fino alla fine: Munoz, Fernandez e pure Morelli, risalito a passo di marcia nella seconda parte di gara, non si risparmiano e danno vita ad una bella lotta per i due gradini del podio rimasti. Alla fine hanno la meglio i ragazzi spagnoli, ma gara da applausi anche per il rookie argentino, già a podio in Brasile e vicinissimo al bis anche in questo evento iberico.

La classifica di GP

La classifica generale