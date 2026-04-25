Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità

Razgatlioglu si è fatto notare nel sabato MotoGP a Jerez: un episodio è stato spettacolare, un altro è stato negativo e ha causato problemi al tester Aprilia.

Il processo di adattamento di Toprak Razgatlioglu alla MotoGP va avanti e in questo Gran Premio di Spagna 2026 si sta trovando a fronteggiare diverse condizioni di pista. Con una Yamaha non particolarmente competitiva, non è facile riuscire a fare la differenza, ma il tre volte iridato Superbike non sta comunque sfigurando rispetto ai colleghi di marchio. Nella FP2 bagnata aveva sorpreso con il sesto tempo finale e con un salvataggio davvero notevole in curva 13, si potrebbe dire "alla Marc Marquez". Sembrava destinato a cadere, invece è riuscito a tenere su la sua M1 e a rialzarsi. Le sue abilità nel controllare la moto erano già note nel Mondiale Superbike e si stanno confermando anche in top class.

Purtroppo - ha dichiarato Savadori - in gara mi hanno buttato giù per un errore di un altro pilota. Eravamo partiti bene prima della caduta, stava funzionando tutto bene, mi sentivo bene ed ero nel gruppetto dei primi 10. É andata così, ho preso una bella botta, perché nell'impatto, l'altra moto mi è arrivata addosso. Speriamo di riuscire a essere in forma in gara perché comunque la caduta è stata importante”. Nonostante l'ultima sessione di prove libere fosse stata promettente, poi nella Q1 delle Qualifiche non ha brillato ed è partito dalla diciannovesima casella nella sprint race a Jerez . La sua corsa è finita all'ottavo giro, quando ha tentato di sorpassare Lorenzo Savadori in curva 5 ed è scivolato, coinvolgendo anche il tester wild card Aprilia. Quest'ultimo ha avuto delle conseguenze fisiche e non sa se correrà la gara lunga di domenica: “ha dichiarato Savadori”.

La manovra di Razgatlioglu ha avuto anche un'altra conseguenza: una long lap penalty da scontare proprio domani. Il pilota del team Prima Pramac Yamaha ha commesso la prima infrazione della sua stagione MotoGP e, quindi, dovrà fare un "giro lungo" che sicuramente renderà ancora più complicata la sua gara a Jerez.