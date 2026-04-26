Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100

Tra venerdì 24 e sabato 25 aprile è andata in scena l'edizione 2026 della Cookstown 100 , grande classica dell'Irish Road Racing prossima a celebrare un secolo di storia. L'Orritor Circuit da 2,1 miglia (poco più di 3.3km) che si snoda in quel di County Tyrone affrontando tratti celebri quali "Gortin Corner", "McAdoo Bends", "Mackney Corner" ed il mitico salto del "Black's Jump", ha ospitato alcune stelle delle corse su strada, principalmente presenti per una sorta di "gara-test" a poche settimane dai principali due eventi della stagione. Preparandosi alla imminente North West 200 e al Tourist Trophy, Michael Dunlop ha monopolizzato la scena nelle gare a cui ha preso parte.

DALLA MOTO3 ALLA SUPERBIKE

Il 33 volte vincitore di una gara al TT dell'Isola di Man alla Cookstown 100 non si è fatto mancare persino un assaggio di Moto3, correndo con la Honda NSF250R preparata dal team Burrows Engineering/RK Racing di John Burrows. Scontato dirlo, senza farsi mancare la vittoria nella gara dedicata alle 125cc e Moto3, avendo ragione di Dan Sayle e Chris Meyer.

POKER DI SUCCESSI

MD ha portato a 4 il numero di successi nel meeting primeggiando sin dalla Open A Invitational Race di venerdì sera, proseguendo poi sabato con la Open A ed il main event (Cookstown 100 Feature Race) con la propria BMW M 1000 RR Superstock. Con le big bikes ha preceduto Michael Sweeney, su MJR BMW sempre secondo, aggiudicandosi poi il primato nella corsa Supertwins ed un terzo posto nella gara Supersport vinta da Paul Jordan con la Ducati Panigale V2.

INCOGNITA MOTO PER NW200 E TT

A Cookstown con il proprio MD Racing ha corso con la BMW M 1000 RR, mentre (come sempre per quanto lo riguarda) i giochi restano aperti per la North West 200 e, soprattutto, il TT. Con una possibilità di vederlo correre con Ducati anche in Superbike oltre che con la Panigale V2 tra le Supersport, considerando che di recente ha ricevuto una Panigale V4 RS "pronto gara".