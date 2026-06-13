Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Misano

Altra doppietta Ducati, continua la marcia trionfale di Bulegas: ecco la situazione nel campionato SBK.

Nicolò Bulega devastante in Gara 1 al Misano World Circuit Marco Simoncelli , dove non aveva mai vinto in Superbike e dove oggi pomeriggio è riuscito a rompere il tabù. Iker Lecuona è riuscito a dargli battaglia nelle prime curve dopo la partenza, poi si dovuto arrendere alla superiorità del compagno di squadra, arrivato al traguardo con un vantaggio di oltre 6 secondi. Sale a 113 punti il distacco tra i due nella classifica generale, con l'italiano che ha ormai le mani sul suo primo titolo SBK.

Il podio di oggi in Emilia Romagna è stato completato da un bravissimo Yari Montella, che con questo risultato si è anche ripreso la terza posizione in classifica, per la quale sta battagliando con i fratelli Lowes. Attenzione anche all'avvicinamento di Axel Bassani, quarto nella prima manche e sesto nella graduatoria generale. Il pilota veneto è stato il primo dei non ducatisti al traguardo. Per Bimota, nata a Rimini, è comunque una soddisfazione aver piazzato i suoi due piloti in top 5 ed essere il secondo miglior costruttore della griglia.

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SBK, round Emilia Romagna: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI SUPERBIKE

Nicolò Bulega 397 punti Iker Lecuona 284 punti Yari Montella 147 punti Alex Lowes 143 Sam Lowes 142 Axel Bassani 122 Lorenzo Baldassarri 117 Alvaro Bautista 99 Miguel Oliveira 93 Garrett Gerloff 87 Alberto Surra 82 Andrea Locatelli 80 Tarran Mackenzie 69 Xavi Vierge 60 Danilo Petrucci 46 Thomas Bridewell 43 Stefano Manzi 34 Remy Gardner 30 Michael van der Mark 16 Tetsuta Nagashima 7 Somkiat Chantra 5 Jonathan Rea 4 Bahattin Sofuoglu 3 Mattia Rato 2 Ryan Vickers 1

MONDIALE COSTRUTTORI SUPERBIKE