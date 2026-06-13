MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Misano

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 13 giugno 2026 alle 16:22
Nicolò Bulega e Iker Lecuona festeggiano con il team Aruba Ducati Superbike a Misano Adriatico
Mondiale Superbike 2026: classifiche piloti e costruttori dopo Gara 1 a Misano
Altra doppietta Ducati, continua la marcia trionfale di Bulegas: ecco la situazione nel campionato SBK.
Nicolò Bulega devastante in Gara 1 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove non aveva mai vinto in Superbike e dove oggi pomeriggio è riuscito a rompere il tabù. Iker Lecuona è riuscito a dargli battaglia nelle prime curve dopo la partenza, poi si dovuto arrendere alla superiorità del compagno di squadra, arrivato al traguardo con un vantaggio di oltre 6 secondi. Sale a 113 punti il distacco tra i due nella classifica generale, con l'italiano che ha ormai le mani sul suo primo titolo SBK.
Il podio di oggi in Emilia Romagna è stato completato da un bravissimo Yari Montella, che con questo risultato si è anche ripreso la terza posizione in classifica, per la quale sta battagliando con i fratelli Lowes. Attenzione anche all'avvicinamento di Axel Bassani, quarto nella prima manche e sesto nella graduatoria generale. Il pilota veneto è stato il primo dei non ducatisti al traguardo. Per Bimota, nata a Rimini, è comunque una soddisfazione aver piazzato i suoi due piloti in top 5 ed essere il secondo miglior costruttore della griglia.
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarlo come fonte preferita su Google cliccando QUI

SBK, round Emilia Romagna: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI SUPERBIKE
  1. Nicolò Bulega 397 punti
  2. Iker Lecuona 284 punti
  3. Yari Montella 147 punti
  4. Alex Lowes 143
  5. Sam Lowes 142
  6. Axel Bassani 122
  7. Lorenzo Baldassarri 117
  8. Alvaro Bautista 99
  9. Miguel Oliveira 93
  10. Garrett Gerloff 87
  11. Alberto Surra 82
  12. Andrea Locatelli 80
  13. Tarran Mackenzie 69
  14. Xavi Vierge 60
  15. Danilo Petrucci 46
  16. Thomas Bridewell 43
  17. Stefano Manzi 34
  18. Remy Gardner 30
  19. Michael van der Mark 16
  20. Tetsuta Nagashima 7
  21. Somkiat Chantra 5
  22. Jonathan Rea 4
  23. Bahattin Sofuoglu 3
  24. Mattia Rato 2
  25. Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SUPERBIKE
  1. Ducati 397 punti
  2. Bimota 173 punti
  3. BMW 116
  4. Yamaha 105
  5. Kawasaki 87
  6. Honda 15

Leggi anche

SBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan ReaSBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan Rea
Superbike nuova era: come vanno le gomme Michelin? Le prime indiscrezioniSuperbike nuova era: come vanno le gomme Michelin? Le prime indiscrezioni
Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Misano: Nicolò Bulega vince gara 1 a Misano
Superbike

SBK Misano: Bulega uno squalo in Adriatico, gara 1 è marcia trionfale

13 giugno 2026
Superbike Misano: Nicolò Bulega firma l'ottava Superpole di fila
Superbike

SBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan Rea

13 giugno 2026
Superbike Misano: indiscrezioni sui primi riferimenti in vista del 2027
Superbike

Superbike nuova era: come vanno le gomme Michelin? Le prime indiscrezioni

13 giugno 2026

Altre notizie

54248_JDR_R07_2026_Ambience_result

Sportbike Misano Gara 1: Ieraci beffa tutti, bis Italia con Bianchi

In Pista
Superbike Misano: Nicolò Bulega vince gara 1 a Misano

SBK Misano: Bulega uno squalo in Adriatico, gara 1 è marcia trionfale

Superbike
Supersport Misano: Valentin Debise sbanca gara 1 con la cinese ZXMoto

Supersport Misano: La cinese sbanca gara 1, pokerissimo ZXMoto

In Pista
marquez-vinales-motogp

L'enigma Marquez-Vinales e il puzzle MotoGP 2027: non ci stiamo dimenticando qualcosa?

MotoGP
Superbike Misano: Nicolò Bulega firma l'ottava Superpole di fila

SBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan Rea

Superbike

Articoli popolari

Pedro Acosta

Pedro Acosta rompe il silenzio su Ducati: "Sarà una grande sfida"

MotoGP
Noriyuki Haga

Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

In Pista
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio e Morbidelli: come l'Aprilia ha sorpassato Ducati

MotoGP
honda-motogp-sbk-mxgp

Stabilimento in fumo, risultati in picchiata: allarme rosso Honda tra MotoGP, SBK, MXGP

Storie di Moto
Superbike Misano: Nicolò Bulega super nelle prove del venerdi

SBK Misano: Bulega venerdi da fenomeno, Lecuona non c'è l'effetto MotoGP

Superbike

Loading