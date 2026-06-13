Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Misano

Altra doppietta Ducati, continua la marcia trionfale di Bulegas: ecco la situazione nel campionato SBK.
Nicolò Bulega
devastante in Gara 1 al Misano World Circuit Marco Simoncelli
, dove non aveva mai vinto in Superbike e dove oggi pomeriggio è riuscito a rompere il tabù. Iker Lecuona è riuscito a dargli battaglia nelle prime curve dopo la partenza, poi si dovuto arrendere alla superiorità del compagno di squadra, arrivato al traguardo con un vantaggio di oltre 6 secondi. Sale a 113 punti il distacco tra i due nella classifica generale, con l'italiano che ha ormai le mani sul suo primo titolo SBK.
Il podio di oggi in Emilia Romagna è stato completato da un bravissimo Yari Montella, che con questo risultato si è anche ripreso la terza posizione in classifica, per la quale sta battagliando con i fratelli Lowes. Attenzione anche all'avvicinamento di Axel Bassani, quarto nella prima manche e sesto nella graduatoria generale. Il pilota veneto è stato il primo dei non ducatisti al traguardo. Per Bimota, nata a Rimini, è comunque una soddisfazione aver piazzato i suoi due piloti in top 5 ed essere il secondo miglior costruttore della griglia.
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SBK, round Emilia Romagna: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI SUPERBIKE
- Nicolò Bulega 397 punti
- Iker Lecuona 284 punti
- Yari Montella 147 punti
- Alex Lowes 143
- Sam Lowes 142
- Axel Bassani 122
- Lorenzo Baldassarri 117
- Alvaro Bautista 99
- Miguel Oliveira 93
- Garrett Gerloff 87
- Alberto Surra 82
- Andrea Locatelli 80
- Tarran Mackenzie 69
- Xavi Vierge 60
- Danilo Petrucci 46
- Thomas Bridewell 43
- Stefano Manzi 34
- Remy Gardner 30
- Michael van der Mark 16
- Tetsuta Nagashima 7
- Somkiat Chantra 5
- Jonathan Rea 4
- Bahattin Sofuoglu 3
- Mattia Rato 2
- Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SUPERBIKE
- Ducati 397 punti
- Bimota 173 punti
- BMW 116
- Yamaha 105
- Kawasaki 87
- Honda 15